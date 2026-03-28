Ciclo de conferencias en el Museo Arqueológico de Badajoz: de la Edad de Cobre a la zooarqueología

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz celebrará, entre el 8 y el 29 de abril, el VI Ciclo de Conferencias de Arqueología, que tiene como objetivo acercar el conocimiento científico y arqueológico a la ciudadanía.

En las cuatro ponencias programadas, expertos nacionales e internacionales abordarán distintos periodos y enfoques de la arqueología, desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea. Las conferencias tendrán lugar los miércoles, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Programación

La primera conferencia será el 8 de abril y el ponente, Juan Ángel Luis Rodríguez, cronista oficial y profesor en Don Benito, hablará sobre el Tesoro de Villanueva de la Serena, uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de Extremadura.

El 15 de abril está prevista la segunda conferencia, que versará sobre el yacimiento de Cortijo Lobato, referente internacional de la Edad del Cobre. Los conferenciantes serán César Marco Pérez García y Milagros Fernández Algaba, directores de las excavaciones arqueológicas en este enclave ubicado en el término municipal de Almendralejo.

El ciclo continuará el 22 de abril con una mirada a la arqueología del paisaje en la Amazonia Colombiana, que acercará a los asistentes Carmen Pérez Maestro, investigadora del Centro de Investigación y Ecomuseo La Ponte en Asturias, quien presentará los resultados preliminares del proyecto 'Arte rupestre del río Inírida'.

La última conferencia, el 29 de abril, lleva por título 'Lo que nos cuentan los huesos'. La profesora de la Universidad de Lisboa, Cleia Detry, una de las especialistas de referencia en Europa en zooarqueología, hablará sobre esta disciplina clave para comprender los modos de vida de las sociedades del pasado.

La Junta de Extremadura, que gestiona este museo de titularidad estatal, explica que este nuevo ciclo de conferencias del Arqueológico responde "al compromiso" con la difusión del patrimonio histórico y la promoción del conocimiento científico, para fomentar la participación social y la sensibilización en torno a la conservación del legado arqueológico de la región.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que difundirán los contenidos mediante la grabación y emisión online de las conferencias, ampliando su alcance.