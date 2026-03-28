La procesión de Dulce Nombre de María en el Cerro de Reyes abre la Semana Santa de Badajoz

La procesión de Nuestra Señora Dulce Nombre de María en el Cerro de Reyes ha abierto este sábado los desfiles procesionales de la Semana Santa de Badajoz. Portada en por los costaleros y acompañada por varios hombres con el uniforme de la Legión, la Virgen ha salido minutos antes de las ocho de la tarde de la parroquia de Jesús Obrero entre aplausos para recorrer las calles de la parte nueva del barrio.

Galeía | Dulce Nombre de María, en el Cerro de Reyes / Diego Rubio Paredes

La imagen está vestida con la saya confeccionada por Sancha Artesanos a partir de un traje de luces donado por el novillero Juan Ángel Corbacho, sobre la que lleva un manto en grana y oro. La saya fue uno de los estrenos del año pasado por el décimo aniversario de su bendición, pero no se pudo ver fuera del templo porque la lluvia obligó a suspender la procesión.

La Virgen con la saya confeccionada a partir de un traje de luces procesiona por el Cerro de Reyes, este sábado. / Diego Rubio Paredes

Por este motivo, los vecinos esperaban con más ilusión aún si cabe la salida de Dulce Nombre de María, cuyo paso lleva la candelería cedida por la Hermandad del Cristo de la Angustia y la Virgen de la Misericordia (La Estación), que desde San Fernando ha tenido este generoso gesto con la Hermandad de Jesús Obrero.

El capataz Juan Carlos García -el mismo que el de la Virgen de la Soledad- ha tocado con fuerza en la primera ‘levantá’ el llamador, otro de los estrenos de 2025, que tampoco pudo lucirse por el agua. Está diseñado en memoria de las víctimas de la riada de 1997 -fue fabricado en el taller de orfebrería José Navarro de Córdoba- y es una réplica en bronce y latón bañados en plata de la escultura instalada en el parque de la Legión para recordar a las víctimas de la tragedia.

El llamador, una réplica de la escultura en memoria de las víctimas de la riada de 1997. / Diego Rubio Paredes

La banda Guzmán Ricis de Barcarrota ha recibido a la Virgen con el himno de España. En el cortejo que la precede, además de representantes del resto de cofradías de la ciudad, han participado concejales de la corporación municipal y el novillero que donó el traje de luces, que ha querido acompañar a la imagen. También hay un grupo de mujeres con mantilla.

El hermano mayor de Jesús Obrero, Florencio Rodríguez (izquierda), junto al novillero Juan Ángel Corbacho durante la procesión. / Diego Rubio Paredes

Dulce Nombre de María salió por primera vez en 2018, aunque la Hermandad de Jesús Obrero se fundó varios años antes. La imagen es obra del imaginero cordobés Adrián Valverde.

La Virgen del Cerro de Reyes fue trasladada a la catedral de Badajoz en septiembre de 2023, junto al resto de advocaciones marianas de la ciudad, con motivo del décimo aniversario de la coronación canónica de la Soledad, pero en Semana Santa no entra en carrera oficial ni realiza estación de penitencia porque la cofradía carecer todavía de Cristo titular, requisito indispensable para pasar de ser de gloria a penitencial.

En los planes de la hermandad, según su hermano mayor, Florencio Rodríguez, se mantiene contar con un Cristo Despojado como nuevo titular, pero en estos momentos su coste es inasumible. La imagen de Dulce Nombre de María fue donada por un hermano.

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Aunque saben que vivirán un momento histórico cuando entren por primera vez en carrera oficial, no tienen prisas. «Nosotros estamos muy orgullosos en nuestro barrio; ya llegará», asegura el hermano mayor.