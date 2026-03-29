Badajoz, entre las capitales de provincia con los alquileres más baratos

Badajoz se encuentra entre las 12 capitales de provincia con los alquileres más baratos del país, con un precio medio de 8,2 euros el metro cuadrado.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler en España se situó en 15 euros por metro cuadrado en febrero, tras subir un 7,8% interanual, y continúa en máximos históricos, aunque hasta 12 capitales de provincia presentan rentas por debajo de los 9 euros el metro cuadrado, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista, que recoge Europa Press.

Zamora se mantiene como la capital más económica para alquilar vivienda, con un precio medio de 7,8 euros el metro cuadrado, pese a registrar un incremento interanual del 9,3%. Le siguen Lugo, con 8 euros y Cuenca, con 8,1 euros.

Tras ellas, se sitúan Badajoz, Cáceres y Ourense, todas con 8,2 euros el metro cuadrado, en un contexto de subidas generalizadas de precios, algunas de ellas en máximos de la serie histórica. En el caso de Badajoz el precio del alquiler ha registrado un incremento interanual del 9,1 %.

Por debajo de los 8,5 euros el metro cuadrado también figuran en la lista Ciudad Real y Jaén (8,4 euros) y Palencia (8,3 euros). El grupo de capitales más asequibles lo completan Ávila (8,5 euros), Teruel (8,7 euros) y Albacete (8,8 euros).

Menos oferta y más demanda

El informe señala que el encarecimiento de las rentas responde principalmente a la falta de oferta y al aumento de la demanda, una tendencia que previsiblemente continuará durante 2026, aunque con incrementos más moderados que en los últimos años.

Asimismo, revela que los precios actuales superan ampliamente los registrados durante el anterior 'boom' inmobiliario, cuando el alquiler alcanzó los 10,2 euros por metro cuadrado mensuales, lo que evidencia la presión existente en el mercado del arrendamiento.

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Pese a ello, el estudio destaca que aún existen zonas donde alquilar resulta "relativamente asequible", con precios que se sitúan casi a la mitad de la media nacional, especialmente en capitales de menor tamaño y menor presión de demanda.