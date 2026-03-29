Miles de pétalos para la Virgen de la Palma en Badajoz

San Roque se ha vuelto a volcar con la procesión de la Borriquita, que es como se conoce en Badajoz al paso de la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, pero este Domingo de Ramos la protagonista ha sido la Virgen de la Palma, sobre la que han llovido miles de pétalos a su paso por la calle Toledo.

Ha sido el momento más emocionante de un recorrido al que aún le queda tiempo por delante hasta entrar en carrera oficial. La idea de agasajar a la titular de la hermandad de San Roque ha partido de un vecino, Luis Fernández, conocido como Papi, que ha engalanado un tramo de la calle, en colaboración con la cofradía y el ayuntamiento, con flores blancas de papel, balconeras y banderas y una gran imagen de la Virgen de la Palma. Al paso de la Borriquita le han lanzado claveles desde los balcones y a la Virgen de la Palma, miles de pétalos entre los aplausos del numeroso público que se ha agolpado en la calle Toledo y su entorno.

Lluvia de pétalos a la Virgen de la Palma a su paso por la calle Toledo, engalanada. / Diego Rubio Paredes

Ha sido difícil encontrar un hueco y mucho antes de que los pasos saliesen de la iglesia ya había personas guardando su sitio para no perderse la petalada. En otras ocasiones ya se habían lanzado pétalos a la imagen, pero nunca una cantidad tan ingente. El viento, que sopla con fuerza, ha puesto por momentos en jaque la decoración de la calle Toledo, pero ha aguantado hasta que la Borriquita y la Virgen de la Palma han pasado.

"Ha sido maravilloso, tenía que repetirse todos los años", decían los vecinos.

La Borriquita procesiona por la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

La Hermandad de San Roque será la primera en hacer estación de penitencia en la catedral y en estrenar la nueva configuración de la carrera oficial, sin sillas delante de la puerta del Cordero.

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Miles de personas se han echado a las calles para acompañarlos durante el recorrido, que prosigue en estos momentos.