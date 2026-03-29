Nuevos incendios de contenedores en Badajoz: arden seis en Santa Marina y dos en Las Vaguadas la misma noche

Nuevos incendios de contenedores en Badajoz. Esta madrugada han ardido ocho en total, seis de ellos en la calle Antonio Ayuso, en Santa Marina, y otros dos en la calle Pantano de Orellana de Las Vaguadas.

El más aparatoso ha sido el primero, que se originó a medianoche y ha afectado también a un vehículo que estaba aparcado en las proximidades y a la fachada y cristaleras de un edificio, según han confirmado fuentes del parque municipal de bomberos.

Los contenedores calcinados tras el incendio. / LA CRÓNICA

Los seis contenedores han quedado completamente calcinados. En la intervención para sofocar el fuego, que se originó en los contenedores situados en la parte de Antonio Ayuso más cercana a la avenida de Huelva, a la vuelta del edificio de la farmacia, participaron agentes de la Policía Local, que trataron de apagarlo con extintores hasta que llegaron los bomberos.

El fuego ha afectado a la fachada del bajo y de un primer piso de un edificio de viviendas. / LA CRÓNICA

Las llamas provocaron que se fracturaran los cristales de ventanas del bajo y también alcanzaron a la fachada del primer piso.

Se desconocen las causas del fuego, aunque no se descarta que haya sido intencionado, como la mayoría de los incendios de contenedores que se registran en la ciudad.

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La concesionaria del servicio municipal de Limpieza, FCC, ya ha retirado los contenedores calcinados y colocado otros nuevos.