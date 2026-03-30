El arzobispo preside este martes la Misa Crismal en la catedral de Badajoz

El arzobispo de Mérida Badajoz, fray José Rodríguez Carballo, preside este martes la Misa Crismal en la catedral de Badajoz. En esta eucaristía, que concelebrarán 150 sacerdotes de la archidiócesis, se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos que se utilizarán a lo largo de todo el año en las parroquias.

Además, en esta celebración los curas renuevan sus promesas sacerdotales.

La misa comenzará a las 11.00 horas.

Triduo Pascual

El arzobispo también presidirá el Jueves Santo en la catedral la misa vespertina de la cena del Señor (a las 18.30 horas) y el Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor (18.00 horas).

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Fray José Rodríguez Carballo también oficiará el Sábado Santo la Vigilia Pascual, que se celebrará a las 22.30 horas, y el Domingo de Resurrección, la misa estacional y bendición papal a las 12.00 horas.