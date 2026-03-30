El buen tiempo regala a la Oración en el Huerto de Badajoz un Lunes Santo multitudinario

El Lunes Santo en Badajoz tiene nombre propio, la Oración en el Huerto. Desde las 20.00 el templo de la Purísima Concepción se ha llenado de nazarenos, mujeres de mantilla y un gran número de representantes civiles y militares. Una amplia representación de concejales del Ayuntamiento de Badajoz y la consejera de Salud, Sara García espada, también han estado presentes en esta procesión.

A diferencia de otros años las sonrisas han sido un habitual en los presentes porque el tiempo no ponía en riesgo esta procesión.

De generación en generación

Quien lo vivía de una manera especial era Estefanía Pérez González, por primera vez en su vida compartía estos momentos con su hija Carmen. «Nació hace dos años y para mí supone mucho estar con ella aquí», aseveraba minutos antes de las 21.00 horas. Son hermana y sobrina, respectivamente, del capataz general de la Oración en el Huerto, Antonio Jesús Pérez González.

Hoy es un día especial para Estefanía, pues una generación más se suma a una tradición que inculcó Manuel Pérez, padre de ambos fallecido hace más de una década. «Se me viene a la cabeza mi padre que fue quien nos lo transmitió», afirmaba Estefanía. Aunque como los hermanos aseguran, «él estará viendo desde el balcón del cielo» como transmiten la tradición a la pequeña Carmen.

Antonio Jesús y Estefanía Pérez González con la pequeña Carmen minutos antes de que comenzara la procesión de la Oración en el Huerto de Badajoz. / Santi García

La procesión

A las 21.02 los portones del templo se abrían para que la cruz de guía saliera. Después de ella decenas de nazarenos seguían sus pasos. Era el momento de que los costaleros entraran bajo los pasos bajo la atenta mirada de los guías y capataz. «Hay que estar concentrados. Muy atentos a los relevos. Llevamos dos años muy malos y este hay que vivirlo», decía Israel Ábalos, vocero del paso del Cristo de la Humildad a sus compañeros costaleros. Instantes después sonaba por primera vez el llamador del Cristo.

Por primera vez en muchos años, esta hermandad pacense ha vivido los preparativos sin necesidad de mirar al cielo comprobando las previsiones de lluvia. La última vez que realizaron el recorrido completo fue en 2023 y en los últimos años o han suspendido o han recortado su itinerario.

El Cristo de la Humildad instantes después de salir del templo de la Purísima Concepción de Badajoz. / Santi García

Un año muy especial

Tras la Cuaresma intensa y marcada por la ilusión, los preparativos se intensificaron hace algo más de una semana. Este tiempo de preparación para la Semana Santa lo han vivido de manera más intensa porque según recuerda la hermana mayor, Mariví Valor, el hecho de que el Cristo de la Humildad presidiera el Viacrucis de las Hermandades: «Ha hecho de esta Cuaresma mucho más especial, muy bonita, ilusionante y con muchas ganas de trabajar».

El trabajo de la última semana ha sido especialmente intenso. «El viernes terminamos a las 12 de la noche», relata la hermana mayor, tras los cultos y la colocación de la Virgen en su paso. El domingo continuó el montaje floral desde primera hora de la mañana y el Lunes Santo ha arrancado con la finalización de estos preparativos, el retranqueo de los pasos y los últimos detalles organizativos antes de la salida procesional.

Pese a que este año no hubo estrenos, la hermandad sí ha contado con un gesto especial de última hora. «Ha surgido una novedad a última hora y es que Papi nos va a regalar una petalada», explicó Valor, quien destacó el simbolismo de estos detalles.

La indumentaria

Sobre la indumentaria, el Cristo de la Humildad ha lucido «una saya burdeos bordada en oro» mientras que la Virgen de los Dolores ha vestido «el traje de terciopelo negro con las aplicaciones doradas» junto al manto negro en el que destaca el escudo de la Brigada Extremadura XI, hermana honorífico de la hermandad desde 1992.

Como es tradición, la Brigada ha acompañado el cortejo, con presencia de su general y escolta militar.

Relevo juvenil

El protagonismo del grupo joven también vuelve a ser fundamental en la preparación de la procesión, especialmente en el exorno floral del paso de palio. Carla Díaz, integrante de este colectivo, mostró su entusiasmo por participar activamente en la hermandad: «Estoy muy contenta porque ya por fin, pues ha llegado el día y nos pone tiempo bueno, así que mucho mejor que el año pasado», reconocía por la mañana mientras colocaba claveles blancos en el paso de la Virgen de los Dolores.

Carla Díaz coloca claveles blancos en el paso de la Virgen de los Dolores de Badajoz. / J. H.

Es su segundo año en el grupo joven y desde entonces, asegura sentirse plenamente integrada: «Estoy supercontenta por haber entrado», admite. Su vinculación con la Semana Santa viene desde la infancia: «Desde pequeña me encanta. Voy siempre a ver todas las procesiones», afirmaba destacando la emoción de contribuir al resultado final del paso: «Al final saber que la Virgen va cómo va gracias a en parte a tu trabajo es muy emocionante».

Este año, la procesión cambió el itinerario bajando por la calle Arias Montano. La petalada mencionada se realizó desde unos balcones de la calle San Juan instantes después de salir de su templo. Como ya es tradición, en la calle San Juan se congregaron centenares de pacenses para observar la difícil salida y los primeros pasos del Lunes Santo pacense.

Con el esfuerzo de todo un año reflejado en cada detalle, la Hermandad de la Oración en el Huerto vuelve a convertir el Lunes Santo en una jornada de fe, tradición y convivencia, en la que la implicación de hermanos de todas las edades permitió que el Cristo de la Humildad y la Virgen de los Dolores recorrieran las calles arropados por el fervor de los pacenses.