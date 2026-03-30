El colegio Puertapalma reúne más de 6.000 euros para ayudar a salvar la residencia Lisardo Sánchez de Badajoz

El colegio privado Puertapalma de Badajoz ha convertido su tradicional 'Semana del Deporte' en un impulso solidario para la residencia hogar Lisardo Sánchez. El centro educativo ha recaudado 6.503 euros en una edición en la que, además de fomentar la actividad física, ha querido "mover el corazón" de toda su comunidad educativa con un reto destinado a apoyar a las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía en la reforma obligatoria de este recurso asistencial. La cantidad supone un respaldo relevante para una residencia que pelea por reunir fondos con los que afrontar unas obras imprescindibles para garantizar su continuidad.

La recaudación se logró a través de varias actividades organizadas durante la pasada semana. Entre ellas, una carrera con participantes apadrinados, sesiones de baile, la Gran Olimpiada de Primaria y un servicio de merienda solidaria abierto a todas las personas que quisieron colaborar. La iniciativa ha permitido que el deporte se transformara en ayuda directa para una residencia que atraviesa un momento decisivo. La hermana Blanca Rocío Botero, una de las responsables del centro, valora especialmente este respaldo y confía en que este tipo de gestos permitan seguir avanzando hasta alcanzar la cifra necesaria.

Igualmente, la hermana ha querido expresar públicamente su agradecimiento por la "enorme" labor llevada a cabo por el colegio Puertapalma y ha lanzado un llamamiento para que otros centros de la ciudad se sumen a iniciativas similares con el fin de seguir prestando ayuda.

Un empujón clave

La aportación del Puertapalma llega en un momento especialmente sensible para la residencia Lisardo Sánchez, que ya tiene las obras en marcha y necesita seguir sumando recursos económicos. Con esta nueva ayuda, el centro se acerca ya a los 200.000 euros recaudados, una cifra en la que destaca la aportación de 150.000 euros de la Fundación Caja Badajoz, además de distintas contribuciones de personas anónimas que se han ido incorporando a la campaña. Para la hermana Rocío, cada colaboración cuenta en un proyecto en el que todavía queda mucho camino por recorrer. "Es muy importante esta ayuda", subraya, con la esperanza de poder reunir todo lo necesario.

La residencia, situada en la carretera de Valencia de Alcántara, a unos 15 kilómetros de Badajoz y muy próxima a la ermita de Bótoa, funciona desde 1986 como un recurso para personas mayores con escasos recursos económicos. Se trata de un centro residencial mixto, privado y sin ánimo de lucro, que atiende en la actualidad a 30 mayores y mantiene su actividad gracias al trabajo de tres religiosas y 15 profesionales de apoyo.

La reforma que necesita no responde a un deseo de crecimiento sin más, sino a una exigencia normativa que condiciona de manera directa su futuro. Según explica la hermana Rocío Botero, desde hace años se les trasladó la necesidad de adaptar las instalaciones a la normativa vigente. "Nos avisaron de esto hace unos cinco o seis años", recuerda. El mensaje que recibieron fue claro, acometer la intervención o exponerse al cierre o a una sanción.

La obra es obligatoria para evitar el cierre

El proyecto contempla una actualización integral del edificio, con pasillos más anchos, baños adaptados y una modernización de instalaciones que ya se han quedado obsoletas. También se prevé una reorganización de los espacios que permitirá pasar de 40 plazas disponibles a unas 55 cuando concluyan los trabajos, con menos habitaciones pero de mayor tamaño y capacidad para dos residentes.

El presupuesto total de la actuación ronda los 800.000 euros. Aunque la obra ya ha comenzado, la situación económica sigue siendo muy delicada y aún faltarían alrededor de 600.000 euros para poder completarla. Por eso, en paralelo al avance de los trabajos, la residencia mantiene activa una campaña de donativos dirigida tanto a particulares como a empresas e instituciones.

En esa búsqueda de respaldo, la hermana Rocío se ha dirigido a distintas entidades y compañías, entre ellas Caja Almendralejo, Vítaly e incluso al empresario Amancio Ortega. La campaña también se difunde a través de redes sociales, folletos y visitas directas. "Es una llamada a la donación, desde un euro, cualquier ayuda es buena", insiste. Las aportaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria al IBAN ES86 0049 1370 41 2810 222991 o a través de Bizum ONG con el código 13688.

De forma paralela, se ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para apoyar esta causa. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://gofund.me/b89db0aa1

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Rocío, en el centro, junto a Emilia (izquierda) y Sonsoles (derecha), las hermanas que gestionan la residencia. / La Crónica

La recaudación lograda por el colegio Puertapalma no resuelve por sí sola las necesidades de la residencia, pero sí refuerza una cadena de solidaridad que sus responsables consideran esencial para sostener el proyecto. En un contexto de dificultades económicas y con una reforma inaplazable sobre la mesa, los 6.503 euros reunidos por el alumnado, las familias y el profesorado se convierten en mucho más que una cifra. Son una señal de apoyo concreto a la continuidad de un centro que desde hace casi cuatro décadas ofrece atención a mayores vulnerables y que ahora busca no tener que echar el cierre.