Dekra comenzará a pasar la ITV en Badajoz el 7 de abril

Los conductores de Badajoz y su entorno tienen a su disposición desde la próxima semana unas nuevas instalaciones para pasar la ITV. La multinacional alemana Dekra, que se ha hecho con la concesión de las ITV de Badajoz, Cáceres, Navalmoral y Plasencia durante un periodo de 25 años, pone en marcha las de Badajoz y de Cáceres, de momento. Las de Navalmoral de la Mata y Plasencia aún no están operativas.

La ITV de Dekra de Badajoz va a empezar a funcionar el 7 de abril y ya se puede pedir cita previa a través de su página web. La de Cáceres comienza un día antes, el 6 de abril.

La ubicación de la ITV de Dekra en Badajoz es de momento provisional. Se encuentra en las instalaciones de Itevebasa en el polígono industrial El Nevero, en la calle Jerónimo de Valencia, 32. El precio de la revisión es de 46,66 euros y se puede abonar en las propias instalaciones.

De lunes a sábado

La ITV de Dekra funciona de lunes a viernes, con horario ininterrumpido de 7.30 a 21.30 horas y los sábados por la mañana, de 7.30 a 14.30 horas. Los domingos cierra.

Esta nueva estación estará dotada con tres líneas de inspección de vehículos ligeros y dos de pesados. El plazo para su instalación definitiva en una estación fija es verano de 2027. De momento, se desconoce la ubicación definitiva. Será la empresa la encargada de buscarla, según establece el pliego de condiciones.

Con esta nueva ITV privada, Badajoz contaría con una estación pública y otra privada con servicio permanente.

La ITV pública también se ha trasladado recientemente, desde su ubicación habitual en el polígono El Nevero (cuyas instalaciones se están sometiendo a obras de actualización), a una nave de Avante en la Plataforma Logística.