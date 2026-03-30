La investigación sigue abierta
Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
La Policía Nacional, apoyada por grupos especiales de fuera de la región, registra viviendas en el Cerro de Reyes y Tres Arroyos
La Policía Nacional de Badajoz mantiene en marcha una operación contra el tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas desde esta madrugada en la que, al menos, se habría detenido a una persona.
Fuentes de la comisaría solo confirman, de momento, que la investigación continúa abierta en estos momentos.
Agentes de la Brigada Judicial, apoyados por grupos especiales procedentes de fuera de Extremadura, en concreto, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), han llevado a cabo registros en dos viviendas: una en la calle Pablo Neruda del Cerro de Reyes, que presuntamente funcionaba como punto de venta de drogas, y otra ubicada en la urbanización de Tres Arroyos.
Los investigadores se habrían incautado de diferente material en los registros, aunque no se confirma si se trata de armas o sustancias estupefacientes o ambas.
En el operativo, que se ha iniciado a las 6 de la madrugada, también han colaborado agentes de Policía Científica y Seguridad Ciudadana.
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