De 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas
Últimos días para ver 'Encuentro' en Fundación CB, una exposición protagonizada por cinco artistas diferentes
Una muestra comisariada por Francisco Conde en la que se reúnen, a través de la pintura, los diferentes estilos y trayectorias de distintos autores
Hasta mañana 31 de marzo, estará disponible en Fundación CB (Badajoz) la exposición de pintura 'Encuentro', un proyecto unido por Francisco Conde donde cinco artistas con diferentes estilos y trayectorias convergen en un mismo punto, el arte.
En 'Encuentro', los visitantes pueden disfrutar de una gran riqueza artística que usa númerosas técnicas y lenguajes con el objetivo de traspasar fronteras y dialogar con nuestra propia humanidad e identidad. Las obras proyectadas en esta exposición pertenecen a Antonio Luengo, José A. Martínez, Ángel Uranga, Ramón Moya y Beto Nascimento.
Los artistas, a través de sus creaciones, pretenden invitar al espectador a una reflexión profunda sobre la condición humana y la creatividad. Una invitación a la reflexión que establece un diálogo directo entre el asistente y autor, a través de las múltiples expresiones artísticas que ocurren al mismo tiempo en 'Encuentro'.
Manifestación de la pintura
La exposición abre un sinfín de mundos al interior de los autores, donde comparten visiones, experiencias y sentimientos. Es así como el público, al admirar tales obras, se sumerge en la imaginación y creatividad de los artistas. 'Encuentro', se convierte así, es un lugar donde se proyecta la expresión más íntima y sincera, convergiendo todo a través de un lenguaje universal, la pasión por el arte.
Fundación CB concluye la muestra 'Encuentro', siendo mañana, martes 31 de marzo el último día para poder disfrutar de sus obras en Montesinos 22 . El horario de apertura es de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Cabe recordar que la entrada es libre hasta completar aforo y una vez comenzado el evento, no se permitirá el acceso a la sala.
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