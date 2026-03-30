El Gévora compite, pero cede ante la pegada del líder

El Gévora regresó de vacío de su visita al feudo del líder tras caer por 2-0 en un encuentro en el que ofreció una imagen competitiva, especialmente tras el descanso. Los goles de Rocha y Eghosa marcaron la diferencia en un duelo más igualado de lo que reflejó el marcador.

El inicio fue exigente para los de Martín Fernández, que se toparon pronto con el potencial ofensivo local. Fran Fernández evitó el primero en una gran intervención, pero nada pudo hacer poco después, cuando Rocha aprovechó un preciso envío al espacio para adelantar al Don Benito.

Lejos de venirse abajo, el conjunto pacense reaccionó con personalidad. El Gévora trató de asumir el control del juego y mantuvo el pulso durante buena parte de la primera mitad, aunque sin traducir ese dominio en ocasiones claras.

Tras el paso por vestuarios, los visitantes dieron un paso al frente. Su mejor versión llegó en la segunda parte, con mayor presencia en campo rival y una actitud valiente que le permitió competir de tú a tú. Sin embargo, cada aproximación del líder generaba sensación de peligro, llegando incluso a estrellar un balón en el larguero.

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Cuando el partido agonizaba, Eghosa aprovechó un error en salida para sentenciar. Pese a la derrota, el Gévora se mantiene seis puntos por encima del descenso, con sensaciones positivas de cara al tramo final de la temporada.