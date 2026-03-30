Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo

La procesión de los comerciantes sale a las calles de Badajoz desde el año 1963. Con Nuestro Padre Jesús de la Humildad María Santísima de los Dolores como imágenes titulares, la conocida como 'la oración en el huerto' protagoniza la noche del Lunes Santo.

Este año cuenta con 450 hermanos. El cortejo procesional saldrá a la calle este año con 250 nazarenos y 75 costaleros, de los cuales 40 serán para las cuadrillas del Cristo y 35, para las de la Virgen. Antonio Jesús Pérez es el capataz de ambos pasos. Además, contará con las bandas de música 'Los Catalinos', de Jerez de los Caballeros, y Banda de Música de Talavera la Real.

Esta hermandad representa al gremio del comercio, banca, oficina y farmacia y destacan entre sus hermanos honoríficos el nombramiento de la Brigada de Infantería Mecanizada 'Extremadura' XI de Badajoz.

Recorrido

Salida de la Iglesia a las 21.00 horas

Calle San Juan: 21.10

Calle Arias Montano: 21.20

Presentación ante la patrona en la plaza de la Soledad a las 21.45 horas

Calle Francisco Pizarro: 22.00

Calle Vicente Barrantes: 22.15

Carrera oficial desde la plaza de España: 22.30 horas

Calle San Blas: 23.00

Calle Arco Agüero: 23.30

Calle Bravo Murillo: 00.00

Calle San Juan: 00.30

Entrada en la Iglesia a las 01.00

Lugares de interés

La estrechez de la calle San Juan hace que tanto su salida como su entrada en el templo sean complicadas, por lo que merece mucho la pena acudir con antelación para coger sitio y disfrutar del esfuerzo que los costaleros hacen para que ambos pasos luzcan plenamente durante estos momentos.

Tras la ampliación de su canastilla, el misterio del Cristo de la Oración impone su presencia en vías estrechas como Arias Montano, la ascensión por Vicente Barrantes, Arco Agüero y Bravo Murillo, por lo que cualquier esquina es un buen sitio para ver un 'revirao'.

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Además, admirar a la Virgen de los Dolores es un deleite en cualquier punto del recorrido.