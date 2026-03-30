Semana Santa 2026
Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
La procesión de los comerciantes saldrá de su templo de la calle San Juan a las 21.00 horas, con novedades en su recorrido
La procesión de los comerciantes sale a las calles de Badajoz desde el año 1963. Con Nuestro Padre Jesús de la Humildad María Santísima de los Dolores como imágenes titulares, la conocida como 'la oración en el huerto' protagoniza la noche del Lunes Santo.
Este año cuenta con 450 hermanos. El cortejo procesional saldrá a la calle este año con 250 nazarenos y 75 costaleros, de los cuales 40 serán para las cuadrillas del Cristo y 35, para las de la Virgen. Antonio Jesús Pérez es el capataz de ambos pasos. Además, contará con las bandas de música 'Los Catalinos', de Jerez de los Caballeros, y Banda de Música de Talavera la Real.
Esta hermandad representa al gremio del comercio, banca, oficina y farmacia y destacan entre sus hermanos honoríficos el nombramiento de la Brigada de Infantería Mecanizada 'Extremadura' XI de Badajoz.
Recorrido
- Salida de la Iglesia a las 21.00 horas
- Calle San Juan: 21.10
- Calle Arias Montano: 21.20
- Presentación ante la patrona en la plaza de la Soledad a las 21.45 horas
- Calle Francisco Pizarro: 22.00
- Calle Vicente Barrantes: 22.15
- Carrera oficial desde la plaza de España: 22.30 horas
- Calle San Blas: 23.00
- Calle Arco Agüero: 23.30
- Calle Bravo Murillo: 00.00
- Calle San Juan: 00.30
- Entrada en la Iglesia a las 01.00
Lugares de interés
La estrechez de la calle San Juan hace que tanto su salida como su entrada en el templo sean complicadas, por lo que merece mucho la pena acudir con antelación para coger sitio y disfrutar del esfuerzo que los costaleros hacen para que ambos pasos luzcan plenamente durante estos momentos.
Tras la ampliación de su canastilla, el misterio del Cristo de la Oración impone su presencia en vías estrechas como Arias Montano, la ascensión por Vicente Barrantes, Arco Agüero y Bravo Murillo, por lo que cualquier esquina es un buen sitio para ver un 'revirao'.
Además, admirar a la Virgen de los Dolores es un deleite en cualquier punto del recorrido.
- Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
- Unos 6.000 jóvenes se dan cita en el recinto ferial para celebrar la fiesta de la primavera en Badajoz
- Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
- Un pacense diagnosticado con una enfermedad degenerativa descubre 21 años después que está sano
- Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
- Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
- Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años
- El violador en busca y captura también ha sido detenido por los últimos tiroteos en Badajoz