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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Entrada al único punto limpio de Badajoz, en el polígono industrial El Nevero.

Entrada al único punto limpio de Badajoz, en el polígono industrial El Nevero. / S. GARCÍA

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Ninguna empresa se interesa por construir el segundo punto limpio de Badajoz

El concurso ha quedado desierto y, como la actuación estaba vinculada a los fondos Next Generation, no ha habido margen para volver a licitar la obra. El ayuntamiento optará a otra convocatoria de ayudas

Los hoteles de Badajoz, al completo: "Las estancias son de mayor duración este año"

Los clientes llegan unos días antes del Jueves Santo o alargan el hospedaje hasta la siguiente semana. El buen tiempo que se prevé influye en el aumento de la ocupación hotelera

Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz

Ha sido trasladado al hospital con hipotermia y traumatismo leve

En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)

Según informa la Guardia Civil, el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

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El cuadro blanquinegro se impuso por 2-1 al Cabeza del Buey gracias a los goles de Bermúdez y Bravo, en un partido en el que los pacenses completaron una gran primera mitad opacada por el gol rival, y una segunda menos brillante pero solvente

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