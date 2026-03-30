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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 30 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Ninguna empresa se interesa por construir el segundo punto limpio de Badajoz
El concurso ha quedado desierto y, como la actuación estaba vinculada a los fondos Next Generation, no ha habido margen para volver a licitar la obra. El ayuntamiento optará a otra convocatoria de ayudas
Los hoteles de Badajoz, al completo: "Las estancias son de mayor duración este año"
Los clientes llegan unos días antes del Jueves Santo o alargan el hospedaje hasta la siguiente semana. El buen tiempo que se prevé influye en el aumento de la ocupación hotelera
Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
Ha sido trasladado al hospital con hipotermia y traumatismo leve
En estado crítico un hombre de 41 años tras sufrir un accidente en la Ex-300 en Solana de los Barros (Badajoz)
Según informa la Guardia Civil, el conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Carlos Bravo mantiene al Badajoz en la pelea
El cuadro blanquinegro se impuso por 2-1 al Cabeza del Buey gracias a los goles de Bermúdez y Bravo, en un partido en el que los pacenses completaron una gran primera mitad opacada por el gol rival, y una segunda menos brillante pero solvente
- Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
- Unos 6.000 jóvenes se dan cita en el recinto ferial para celebrar la fiesta de la primavera en Badajoz
- Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
- Un pacense diagnosticado con una enfermedad degenerativa descubre 21 años después que está sano
- Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
- Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
- Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años
- El violador en busca y captura también ha sido detenido por los últimos tiroteos en Badajoz