Thimbo Laye: "La tranquilidad que he encontrado en Extremadura es algo que necesitaba"

Thimbo Laye es un actor senegalés que lleva unos meses residiendo en Extremadura, después de pasar años entre Valencia y Madrid. Si ahora en el mundo del cine se pregunta por él, la respuesta sería un listado de series y películas en las que ha participado, con directores de la talla de Rodrigo Saragoyen, Raúl Arévalo o Paco León. Aunque si se ahonda algo más en su historia, se trata de un senegalés que fruto de la necesidad inmigró en un cayuco a España, con unas condiciones muy duras que le llevaron a dormir tres meses debajo de un puente. Una historia humana de superación y de sobreponerse a las adversidades digna de admiración. Eso es lo que podrán descubrir en esta entrevista.

P: ¿Cómo fue tu llegada a España?

-Pues mira, mi inmigración fue forzada. Yo era pescador en un pueblo que se llama Kayar, y la verdad que estaba muy bien. Los problemas llegaron cuando el gobierno de mi país, que es corrupto, firmó acuerdos con Occidente para que sus barcos puedan venir a pescar en nuestras aguas. Ahí muchos vimos que nos íbamos quedando sin peces, y eso hizo que muchas personas, una de ellas yo, tomásemos la decisión de montarnos en un cayuco dirección a España.

P: ¿Cómo fue la llegada a España?

-El primer día fue una celebración, un alivio el ver que ya has llegado, a Tenerife en mi caso. Al final conoces a tanta gente que se ha quedado por el camino que lo ves como un logro. Nada más llegar, nos atendieron desde la Guardia Civil y Cruz Roja y nos identificaron. Ahí es donde comenzó mi problema, ya que escribieron mal mi nombre y ese error hizo que tardase nueve años en tener papeles. De ahí te mandan a un centro para extranjeros, que es cuando van a decidir si te quedas o te repatrian. Luego nos mandaron en un vuelo a Valencia, donde estuve tres meses viviendo en la calle.

"Escribieron mal mi nombre, y ese error hizo que estuviese nueve años sin papeles"

P: Ahí te encuentras sin papeles, sin saber el idioma ¿cómo te ganas la vida?

-Esos primeros meses era dormir debajo de un puente e ir a las basuras de los bares a buscar sobras. Luego llegaron personas de una asociación que nos llevaba bocadillos y nos llevaron a un albergue, donde pudimos comenzar a dormir bajo techo, comer y ducharnos. Así pude comenzar a buscar trabajo, en mi caso en el campo, donde necesitan mucha gente y les da igual que tengas papeles o no. Así pude ganar dinero y alquilar habitaciones junto a compañeros. Luego comencé a vender en el top manta y también a ensayar teatro.

P: ¿Cómo fue el comienzo en el mundo de la interpretación, aquí o ya traías cierto bagaje de Senegal?

-En Senegal vengo de familia de artistas. Mi abuela era la cantante del pueblo y mi madre, actriz, y hacía teatro desde joven. En Valencia había un grupo de teatro para oprimidos y me apunté, no hablaba nada de español, pero por lo menos ya tengo contacto con el mundillo. Estuvimos varios meses ensayando para hacer una obra, y en su representación conocí al fundador de la Fundación William Shakespeare, donde comencé a estudiar interpretación.

P: Hace poco te desplazaste de Madrid a Extremadura, a Villafranca de los Barros en concreto ¿por qué?

-Es una pregunta que me hace todo el mundo. La verdad que vine a Villafranca contratado por María José Caro, presidenta de Teranga Extremadura, y como estuve varias veces ya estaba familiarizado. Hace dos años quise traer a mi familia de Senegal a España, y la verdad que no podía mantener todo en Madrid a nivel económico y es un caos. Busqué para volver a Valencia, donde estuve catorce años, pero era similar a Madrid. Entonces hablé con María José y decidí venir a Villafranca.

"Quise traer a mi familia a España y no podía mantener todo en Madrid"

P: ¿Cómo has sido recibido?

-Muy bien, sinceramente. En Madrid rara vez he estado varias semanas sin sufrir racismo, y aquí llevo seis meses y nunca lo hemos sufrido nadie de mi familia, y creo que mi hijo es una de las personas más queridas del pueblo, todo el mundo lo conoce, y eso me hace feliz porque estoy en una etapa en la que pienso mucho más en él que en mí. Es cierto que esto no tiene nada que ver con Madrid, pero la tranquilidad que he encontrado en Extremadura es algo que necesitaba. Lo que peor llevo es el transporte, porque viajo bastante y es algo que ojalá pase, necesitamos el AVE. El hecho de que no tenga, hace parecer que te dejan fuera de España, y creo que Extremadura no merece eso y necesita ese servicio.

P: Eres activista en materia de inmigración ¿cómo viste la reciente medida del Gobierno de regularizar a medio millón de inmigrantes?

-Es algo que me parece bien porque yo he estado de manera irregular y sé lo que se sufre. No puedes trabajar legalmente o tener un piso a tu nombre, ni obtener ningún tipo de ayudas. También creo que España se merece tener a medio millón de personas pagando impuestos, trabajando legalmente. Lo que no puede ser es quejarte de los inmigrantes irregulares, y cuando los quieren regularizar y puedan pagar impuestos, tu digas que no. Una vez que se regularicen, además, tienen la obligación de trabajar legalmente, porque si no lo haces en seis meses, no te renuevan los papeles.

"Lo peor que llevo es el transporte, viajo bastante y ojalá se mejore, necesitamos AVE en Extremadura"

P: ¿Qué cosas mejorarías?

-Vías seguras, dar visados como se dan si un español quiere ir a mi país. Yo estuve tres meses en la calle, si esos tres meses me hubieran dejado volver a Senegal estando seguro de que luego iba a poder volver a coger un avión a España, lo hubiera hecho. Allí tampoco sufrimos tantísimo como para que vivir en la calle en España compense. Muchos se quedan porque ya no pueden volver.

P: ¿Crees que España es un país racista?

-Esta pregunta siempre digo que es trampa, ya que España no es una sola persona. En España hay muchas personas maravillosas, pero también las hay racistas, y hay que hablarlo, no para generar odio, sino para mejorarlo. Los seres humanos siempre tenemos que mejorar. Jamás diré que España es racista, pero jamás diré tampoco que en España no existe el racismo.

P: ¿Muchas veces no crees que más un rechazo a la raza, hay un rechazo a la pobreza?

-Ahí existe una mezcla. Es cierto que el español que es racista, lo va a ser con cualquiera, sea rico o pobre, mira por ejemplo el caso de Vinicuis, el jugador del Real Madrid. Pero hay una mezcla, ya que se juntan la ignorancia, ese miedo a lo diferente y al pobre por parte de muchas personas, y el racismo.

"En España hay personas maravillosas, pero también las hay racistas"

P: En casi dos décadas aquí ¿ha mejorado la situación o sigue igual?

-Igual, la única diferencia es que antes los racistas no te lo decían y ahora no tienen vergüenza en decirlo, y tengo que decir que muchas veces prefiero a la persona que me dice “negro de mierda, vete a tu país” que a la persona que me sonríe, pero no me quiere aquí.

P: Hay quienes insisten en lanzar el mensaje de que los inmigrantes cometen más delitos que los españoles, ¿qué piensas sobre este tipo de discursos?

-No es verdad, delincuencia existe en todo el mundo. Las personas que usan este discurso se creen que a los inmigrantes nos gustan que otros delincan, y la realidad es la contraria, los odiamos más nosotros, porque por culpa de que algunos nos miran a todos mal. Por mí, que todos los españoles que se porten mal estén en la cárcel, y con los inmigrantes igual, como si quieren mandarlos a su país de origen. Los delincuentes no me representan, ni a mí ni a mis compañeros inmigrantes.

"La única diferencia es que antes los racistas no te lo decían y ahora no tienen vergüenza en decirlo"

P: ¿Qué le dirías a alguno de estos políticos que lanzan este tipo de mensajes?

-Pues mira, si tuviese que hablar con algún político, elegiría a Abascal. Le diría que deje de cobrar de nuestro dinero y se busque un trabajo, y que se preocupe menos por nosotros. Le diría también que manipula a la gente y toma al pueblo por tonto, diciendo que la gente es pobre por culpa de los demás pobres, cuando él está cobrando de nuestros impuestos, mientras los que se son pobres se dedican a trabajar para pagar su sueldo.

P: También dicen que venís a quitarnos el trabajo.

-Por supuesto que no. Hacemos los peores trabajos, los que no quieren los españoles, y además labores en las que hace mucha falta personal. Ahora en Villafranca en unos meses comienza la vendimia, la gente del campo está como loca buscando trabajadores y no encuentran, porque la gente no quiere trabajar. A mí no me puedes culpar de nada cuando no trabajas, mientras estás en el bar cobrando el paro y yo sí estoy trabajando en el campo o donde sea, y se paga bien, ya que en Madrid siendo más caro hay trabajos donde cobras menos.

P: Volviendo a tu profesión ¿qué situación tienes, te sientes valorado?

-Pues la verdad que valorado sí que me siento, sobre todo por mis compañeros y directores, aunque no estoy muy contento, sobre todo porque uno se cansa ya de hacer de negro, de personajes que representan o delincuencia, o el típico inmigrante que acaba de llegar y no habla español… Creo que los guionistas no acaban de avanzar de la manera que va la sociedad, ya vemos policías negros, profesores, políticos… y eso al cine no ha llegado.

P: ¿Crees que esto puede cambiar, que puedas aspirar a un papel generalista?

-No lo veo imposible para nada. De hecho, yo sigo aceptando muchos papeles, aunque también rechazo muchos, porque creo que la mejor manera de luchar es desde dentro. Lucho para que mañana mi hijo no tenga que verse en esta situación, y por supuesto que las cosas van a cambiar.

"Uno se cansa de hacer de negro, de personajes que representan delincuencia, o el típico inmigrante que acaba de llegar y no habla español"

P: ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Netflix o Movistar?

-Pues no he tenido problemas, siempre me respetan y además no trato directamente con los productores, sino mi representante. Me ponen transporte, hotel… me tratan muy bien.

P: ¿Y con directores y actores?

-Genial también, tanto con Rodrigo Saragoyen, también con Raúl Arévalo o Paco León. Con los actores, muy bien también. Puedo hablar de Carolina Yuste, con la que no he trabajado, pero sí convivido en un viaje al Sáhara. Con los profesionales el trato siempre ha sido muy bueno.

P: ¿Cine o teatro?

-El teatro me gusta mucho más, ya que es lo que he mamado desde pequeño y para mí es donde se ve a los actores de verdad, porque ahí no hay cortes, es todo en directo y en contacto directo con el público, es más humano. Eso sí, todos los actores tenemos mucho ego, y el cine te da eso de que puedes tener mucha más repercusión, lo ve más gente y se puede consumir en cualquier momento.