Un viaje por los grandes éxitos de Julio Iglesias en Badajoz: cuándo y dónde puedes comprar las entradas

Los grandes éxitos de Julio Iglesias llegarán al teatro López de Ayala de Badajoz. Eso sí, en forma de tributo de la mano de Diego Ramos. El cantante, quien ya ha recorrido varias de las ciudades principales del país como Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Granada o Zaragoza, ofrecerá un viaje musical por las canciones más conocidas del artista de los años 70 y 80.

'Me va, me va', 'Soy un truhan, soy un señor' o 'Spanish Girl' son algunos de los temas que, a pesar de haber pasado tanto tiempo, siguen resonando en los más fanáticos de Iglesias. De esta forma, Diego Ramos presenta al espectador un recorrido cargado de pasión, pero siempre desde el máximo respeto a esa figura "que tanto admira", según explica el López de Ayala en nota de prensa.

Además, aunque el concierto está dirigido a todos los que quedaron "prendados" con su talento, también busca acercarse a aquellos jóvenes que, por cuestiones de edad, no pudieron conocer al artista en "su máximo esplendor".

Del toreo a la canción

Diego Ramos, extorero con una trayectoria de 25 años, decidió cambiar de oficio y dedicarse a su otra gran pasión: la música. Para ello, optó por reproducir las canciones de uno de sus referentes musicales, Julio Iglesias.

Aun así, deja claro que "no pretende copiar al artista madrileño, sino rendir un homenaje a su carrera y a su legado". Su estilo, su carisma y su manera de conectar con millones de personas en todo el mundo, asegura, son "irrepetibles", concluye el López de Ayala.

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Cuándo y dónde comprar las entradas

El concierto tendrá lugar el próximo sábado 11 de abril a las 21.30 horas. Las entradas, con un precio único de 28 euros, se pueden adquirir a través de su página web.