J. H.

VÍDEO | Así ha sido la procesión de la Oración en el Huerto de Badajoz este Lunes Santo

La Virgen de los Dolores de Badajoz también contará con una petalada este Lunes Santo. Será en la calle San Juan, instantes después de que salga en procesión a partir de las 21.00 horas desde la iglesia de la Purísima Concepción. Así lo ha anunciado a este diario la hermana mayor de la hermandad de la Oración en el Huerto, Mariví Valor. Más información