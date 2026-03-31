Desarticulado un nuevo punto de venta de droga en el Cerro de Reyes de Badajoz

La Policía Nacional ha desarticulado un nuevo punto de venta de droga en la barriada del Cerro de Reyes en Badajoz. Como ya adelantó este diario, los agentes han procedido a la detención de una persona por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Los agentes, en el marco de la 'Operación Five', llevaron a cabo este operativo con el fin de erradicar un punto de venta de sustancias estupefacientes en la barriada de Cerro de Reyes, concretamente en la avenida Pablo Neruda, donde se procedió, con la pertinente autorización judicial, a la detención de un hombre de 45 años de edad como presunto responsable de los delitos contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, quien ya ha sido puest a disposición de la Autoridad Judicial.

Más registros

Al mismo tiempo, los agentes realizaban otro registro en la urbanización de Tres Arroyos. En ambos registros se ha incautado una pistola semiautomática 9mm parabellum con un cargados y 15 cartuchos en su interior, 424 cartuchos de la misma munición, 6.01 gramos de cocaína, 85.6 gramos de hachís, una báscula de precisión y 277.2 euros.

Cabe destacar que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Operativo

Esta intervención policial se enmarca dentro del dispositivo activado por la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, para la prevención y erradicación tanto de la tenencia ilícita de armas como de la venta de sustancias estupefacientes en Badajoz.

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Asimismo, en el operativo han participado unidades de esta Comisaría Provincial, UPR, Policía Científica, Unidad de Seguridad Aéreay Seguridad Ciudadana así como, unidades especiales de la Policía Nacional, Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).