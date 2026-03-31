Las Descalzas de Badajoz vive un Martes Santo marcado por el crecimiento del número de hermanos y sus propias cuadrillas de costaleros

La hermandad de Las Descalzas de Badajoz ha vivido este Martes Santo con una mezcla de emoción, crecimiento y optimismo tras más de un año de espera. Su presidente, Cayetano Barriga, resume el sentir general: "Estamos con muchísima ilusión", subrayando además el papel clave del equipo humano que hace posible la salida procesional: "Agradecido mucho a todo el equipo humano que hay detrás que es tremendamente numeroso y que nos ponen las cosas muy fáciles".

El camino hasta este día no ha sido sencillo. Con un calendario ajustado, la organización ha tenido que optimizar al máximo cada jornada. "No tenemos muchos días, pero estamos con mucha ilusión y muchas ganas", explica Barriga, quien destaca que el trabajo está "totalmente organizado" y "milimetrado". La logística ha seguido un guion preciso: "El Cristo se subió el miércoles, la Virgen el jueves y el Lunes Santo por la tarde hicimos el exorno floral".

Un amplio cortejo

Desde las 20.00 horas la llegada de los nazarenos ha sido continua hasta las 20.30 que cerraban las puertas del convento. La preparación del cortejo se ha extendido durante varios minutos y a las 20.48 daba comienzo el rezo previo al inicio de la procesión. La oración la ha dirigido el arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo. En ella ha reivindicado la paz y la ha pedido, especialmente, en Tierra Santa: "Es muy triste que no se pueda celebrar públicamente la Pasión de Jesús allí". También han estado presentes la consejera de Educación, Mercedes Vaquera; y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han estado presentes en este cortejo procesional junto a otros concejales.

Inicialmente, solo los nazarenos de Jesús de la Espina han accedido al interior del templo debido a las dimensiones del mismo y el gran número de nazarenos.

Esto se debe al incremento de participación. Barriga revela un dato llamativo: "En lo que va de año tenemos 118 hermanos más", lo que evidencia una tendencia al alza. Este impulso también se nota en la demanda de hábitos: "Han quedado en la casa un par de trajes del Cristo, no han quedado más".

Esta procesión del Martes Santo ha contado con un cortejo numeroso: "Nazarenos del Cristo son más de 170 y unos 40 niños y de la Virgen hay 80 y más de 20 niños", a lo que se suman más representantes hasta conformar "un cortejo curioso".

El Jesús de la Espina sale del convento de Las Descalzas de Badajoz este Martes Santo. / Santi García

Estrenan cuadrillas propias

Uno de los aspectos más destacados de este 2026 es el estreno de una nueva cuadrilla. El presidente detalla que son "110 personas" las que portan los pasos, incluyendo capataces. Un avance significativo que refleja el crecimiento de la hermandad y su ambición: "Nuestro objetivo es tener dos cuadrillas para cada paso a la vuelta de nada".

Minutos después de las 21.00, los costaleros de Jesús de la Espina se metían bajo el paso. Juani Silva de Lima, su capataz, lo vivía con especial emoción. Como su compañero en el paso de la Virgen de la Amargura, José Luis Suero, que admitía sentir nervios y responsabilidad instantes antes de levantarlo por primera vez.

Momentos previos a levantar por primera vez el paso de Jesús de la Espina se han dirigido unas palabras a los costaleros: "El Señor de Badajoz caminará por las calles gracias a vuestro sí. Lleváis sobre vuestros hombros el sufrimiento de un Dios entregado por nosotros", ha dicho la vicepresidenta de la hermandad Coro García.

Una multitud de personas acogen a la Virgen de la Amargura a su salida del convento de Las Descalzas de Badajoz. / Santi García

Un año especial

Además, este año tiene un carácter especial para Barriga, que afronta su primer Martes Santo como presidente tras tomar posesión el pasado enero: "Se han juntado muchas cosas con dos meses por delante solo para poder hacer todo lo que teníamos que hacer". A ello se suma su papel como pregonero oficial de la Semana Santa de Badajoz, lo que ha convertido el curso cofrade en un reto exigente pero satisfactorio: "Si te digo la verdad, estoy muy contento, incluso orgulloso de todo lo realizado en este año".

Con estos ingredientes, ilusión, crecimiento y estabilidad, Las Descalzas se preparan para vivir una jornada que ya apunta a ser una de las más destacadas de los últimos años en la Semana Santa de Badajoz.