Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

Formación

Los alumnos de Cocina y Gastronomía del IES San Fernando de Badajoz harán prácticas en la Residencia Hernán Cortés

Mediante un convenio, la Diputación de Badajoz facilitará a los jóvenes del ciclo una experiencia práctica con 148 comensales

Los alumnos del IES San Fernando que están realizando las prácticas.

Los alumnos del IES San Fernando que están realizando las prácticas. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Diputación de Badajoz ha llegado a un acuerdo con el I.E.S. San Fernando de la capital pacense para que sus alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía puedan realizar prácticas en las instalaciones de la Residencia Universitaria Hernán Cortés situada en esa misma ciudad.

Con la firma del convenio de colaboración, los estudiantes aprenderán en un servicio de cocina profesional que elabora menús diarios para 148 residentes.

Algunos de esos jóvenes han visitado ya los recursos de los que dispone esta residencia dependiente de la institución provincial pacense, la única para universitarios totalmente gratuita en España, como ha explicado en nota de prensa la diputación, que ha apuntado que, con ellos, el alumnado de este instituto se podrá acercar a su futura ocupación en los fogones y aprender mediante una experiencia "real" con "bastantes" comensales.

Este acuerdo se enmarca en la apuesta de la Diputación de Badajoz por reforzar la calidad de los servicios públicos y contribuir al desarrollo formativo y profesional de la ciudadanía.

Noticias relacionadas

En este sentido, la institución provincial no solo trabaja desde el ejercicio de sus competencias propias, sino que impulsa activamente la colaboración con otras administraciones públicas, centros educativos y entidades privadas, "convencida de que la cooperación es clave para optimizar recursos, generar oportunidades y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades del territorio".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
  2. Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
  3. Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
  4. Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
  5. Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
  6. La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
  7. Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
  8. Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años

Ana Belén Esteve Ruíz: “Empecé a investigar sobre cosmética natural porque no quería utilizar productos artificiales en la crianza de mis hijos”

Ana Belén Esteve Ruíz: “Empecé a investigar sobre cosmética natural porque no quería utilizar productos artificiales en la crianza de mis hijos”

Lidia Solana: “Quienes lideran gobiernos no pueden ejecutar políticas públicas efectivas sin ir de la mano de la juventud”

Lidia Solana: “Quienes lideran gobiernos no pueden ejecutar políticas públicas efectivas sin ir de la mano de la juventud”

Vídeo | Este es el mirador del Punto Mira en Puebla de Alcocer

Patricia del Amo: «ALOTROLADO nació de una bicicleta… y de la convicción de que desde Cáceres también se pueden hacer cosas muy grandes»

Patricia del Amo: «ALOTROLADO nació de una bicicleta… y de la convicción de que desde Cáceres también se pueden hacer cosas muy grandes»

¿Quieres viajar a Madrid para ver al Papa León XIV? La Archidiócesis de Mérida-Badajoz organiza el desplazamiento

¿Quieres viajar a Madrid para ver al Papa León XIV? La Archidiócesis de Mérida-Badajoz organiza el desplazamiento

Marina Naranjo: “Viví en Inglaterra, donde empecé a practicar yoga. Vi mi proyecto de vida en conjugar naturaleza y bienestar”

Marina Naranjo: “Viví en Inglaterra, donde empecé a practicar yoga. Vi mi proyecto de vida en conjugar naturaleza y bienestar”
Tracking Pixel Contents