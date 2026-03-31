Formación
Los alumnos de Cocina y Gastronomía del IES San Fernando de Badajoz harán prácticas en la Residencia Hernán Cortés
Mediante un convenio, la Diputación de Badajoz facilitará a los jóvenes del ciclo una experiencia práctica con 148 comensales
La Diputación de Badajoz ha llegado a un acuerdo con el I.E.S. San Fernando de la capital pacense para que sus alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía puedan realizar prácticas en las instalaciones de la Residencia Universitaria Hernán Cortés situada en esa misma ciudad.
Con la firma del convenio de colaboración, los estudiantes aprenderán en un servicio de cocina profesional que elabora menús diarios para 148 residentes.
Algunos de esos jóvenes han visitado ya los recursos de los que dispone esta residencia dependiente de la institución provincial pacense, la única para universitarios totalmente gratuita en España, como ha explicado en nota de prensa la diputación, que ha apuntado que, con ellos, el alumnado de este instituto se podrá acercar a su futura ocupación en los fogones y aprender mediante una experiencia "real" con "bastantes" comensales.
Este acuerdo se enmarca en la apuesta de la Diputación de Badajoz por reforzar la calidad de los servicios públicos y contribuir al desarrollo formativo y profesional de la ciudadanía.
En este sentido, la institución provincial no solo trabaja desde el ejercicio de sus competencias propias, sino que impulsa activamente la colaboración con otras administraciones públicas, centros educativos y entidades privadas, "convencida de que la cooperación es clave para optimizar recursos, generar oportunidades y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades del territorio".
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