Francisco Rangel: "Cada verso de un poema es un grano, que en su conjunto conforma una espiga"

Francisco Rangel presenta hoy a las 19.00 horas su nuevo libro 'Puerto de Espigas' en Montesinos 22, lugar de la sede de Fundación CB. A sus 82 años de edad y tras numerosos libros publicados, se le suma esta obra poética donde los sentimientos y emociones de toda una larga trayectoria convergen en una misma idea, el sentir que produce la vida, el pasado y la volubilidad del tiempo. La entrada para esta presentación es libre hasta completar aforo.

P- ¿Qué causa tuvo usted a la hora de crear este libro?

R- Se llama 'Puerto de Espigas' porque yo soy un enamorado del mar, pero vivo muy lejos de él. Entonces cuando veo las espigas moverse, pienso que son como las olas del mar, estoy en un puerto pero no de agua, sino de espigas.

P- Ya que lo ha mencionado, ¿puede ahondar más en cuál es la relación entre las espigas que menciona en el título con el contenido que tiene el libro?

R- Los poemas son como una espiga, está compuesto por versos que son los granos, que se pueden desgranar uno a uno. Cada verso es un grano, tiene un significado que en su conjunto conforma una espiga literaria.

P- ¿Es una obra que puede ser leída por todas las franjas de edad? ¿O se dirige a una en concreto?

R- Está hecho para personas formadas, no para críos. El libro tiene un fondo metafísico y existencial.

P- ¿Qué quiere decir usted con "fondo metafísico y existencial"?

R- Sobre la existencia, el tiempo pasado, la volubilidad del tiempo, los sueños, la juventud, la niñez y sobre una edad en la que estoy yo, porque tengo 82 años.

P- ¿Cuáles son las diferencias entre los cuatro recorridos que componen su libro?

R- He querido estructurarlo como un proceso de aprendizaje y vida. El cartesianismo, donde empiezo con una premisa de Descartes donde trato los sentimientos de la persona que nacen directamente del pensamiento. La creación, basado en Aristóteles y donde hablo de la creación literaria y de cómo los pasos que damos en la vida se convierten en hábitos. La permanencia, donde explico la capacidad que tiene el ser humano para seguir luchando a pesar de los tropiezos y las huellas, la parte más personal. Trata sobre cómo los pequeños pasos diarios marcan la diferencia y dejan un rastro imborrable en la memoria y en el alma de los demás.

P- Existen muchos libros que hablan sobre la vida. ¿Qué cree que diferencia a 'Puerto de espigas' con los demás?

R- Muchos libros van a parar todos al mismo sitio, a la existencia, a la iniciación de la vida, la niñez y el esfuerzo por formar un futuro, el desarrollo de ese futuro con tropiezos, alegrías y al final un balance de su vida. Normalmente cogen un sentimiento al azar y lo expresan, no tienen nada que ver con una obra que usa una trayectoria paso a paso como lo es esta.

P- Para terminar, ¿qué sentimientos le han acompañado mientras escribía estas páginas?

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R- Son sentimientos múltiples. Hay poemas sobre la muerte llamando a la puerta cuando uno menos la espera, pero también una llamada a la resurrección a través de los sueños y la memoria. En definitiva, son las huellas que el tiempo ha dejado en mi corazón y que ahora entrego al lector.