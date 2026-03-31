La Guardia Civil detiene a tres personas en Badajoz por traficar con cocaína y hachís

La Guardia Civil en el marco de la Operación 'Bigbrain', ha desarticulado una organización delictiva dedicada a traficar con droga en Badajoz.

La investigación se inició a finales del pasado año cuando se tuvo conocimiento de la actividad ilícita que estaría llevando a cabo un grupo de tres jóvenes pacenses, quienes se estarían dedicando a la venta de sustancias estupefacientes desde sus propios domicilios, e incluso la estarían distribuyendo a los consumidores utilizando el método de 'telecoca', concertando citas a través de llamada telefónica o app de mensajería, para la entrega a domicilio u otra localización. Droga que supuestamente la adquirían en otra provincia, para distribución y venta en Badajoz.

Con los dispositivos de servicio establecidos, la madrugada del pasado viernes, los agentes pudieron interceptar a dos de ellos cuando conducían sus vehículos en carreteras de acceso a esta capital. Uno, lo hacía estando privado del derecho a conducir un vehículo por resolución judicial.

Ingreso en prisión de uno de ellos

Inspeccionados los mismos, se intervino en los asientos traseros de uno de ellos, una bolsa que contenía 31 tabletas de hachís con un peso total de 3.100 gramos, siendo el conductor del otro turismo, el que supuestamente daba apoyo y seguridad en el transporte de la droga, alertando de presencia policial y controles.

Una vez coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Badajoz, ese mismo día se llevó a cabo el registro de sus viviendas ubicadas en el casco antiguo y la barriada de San Roque, interviniendo en esta última 670 gramos de cocaína y 150 gramos de hachís, una báscula de precisión, así como material y útiles para distribución y venta de la droga.

La explotación del operativo se ha saldado con la detención de los tres integrantes del grupo (alguno de ellos con antecedentes policiales), a los que se les considera presuntos autores de los delitos contra la salud pública al traficar con droga y pertenencia a organización delictiva.

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Del total de la droga intervenida, podría obtenerse en el mercado ilícito unas 16.175 dosis. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien decreto el ingreso en prisión de uno de ellos.