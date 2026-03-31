Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diagnóstico erróneoFrancisca CadenasFiesta de la primavera
instagram

Suceso en la barriada de Los Colorines

Incendio en una vivienda en Badajoz: "Necesitamos ayuda para volver a casa"

Una de las afectadas cuenta que un alargador en la toma de luz provocó un cortocircuito en la habitación de su hijo, prendió fuego a la cortina y las llamas comenzaron a propagarse por toda la casa, en la que viven seis personas y un bebé

Un animal se ha visto afectado por las llamas: "El perro se ha quemado el pecho"

Vídeo | Así ha sido el incendio en una vivienda de los Colorines, en Badajoz

Vídeo | Así ha sido el incendio en una vivienda de los Colorines, en Badajoz

Cedido

Miriam Rubias

Los bomberos han intervenido en un incendio que se ha producido el pasado lunes en una vivienda de la barriada de Los Colorines de Badajoz. Los efectivos desplazados hasta el inmueble ubicado en la plaza Toto Estirado lograron sofocar las llamas tanto en la fachada como en el interior.

Según Isabel Gómez, una de las afectadas, alrededor de las dos de la tarde un alargador en la toma de luz provocó un cortocircuito en la habitación de su hijo, prendió fuego a la cortina y las llamas comenzaron a propagarse por toda la casa, en la que viven seis personas y un bebé. "Mi hijo quería apagar el fuego pero tuvimos que salir corriendo, todos hemos tragado humo".

Estado de la vivienda después del incendio

Estado de la vivienda después del incendio / Cedida

Efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y bomberos llegaron al lugar unos minutos después. Afortunadamente, pudieron abandonar la vivienda, aunque la hija menor de Isabel Gómez tuvo que ser atendida debido a la inhalación de monóxido de carbono y un ataque de ansiedad . Además, una mascota ha sufrido quemaduras en el pecho. "Nuestro perro se ha quemado el pecho".

Estado de la vivienda después del incendio.

Estado de la vivienda después del incendio. / Cedida

En cuanto a los daños materiales, varios muebles han sido quemados, además de ropa, una televisión y objetos personales. La afectada comenta que han tenido que pasar la noche con un familiar, ya que su casa está inhabilitada debido al estado en el que ha quedado después del fuego y pide ayuda para recuperar su hogar.

Noticias relacionadas

"No podemos quedarnos en la calle, necesitamos ayuda para volver a casa", lamenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
  2. Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
  3. Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
  4. Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
  5. Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
  6. La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
  7. Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
  8. Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años

Patricia del Amo: «ALOTROLADO nació de una bicicleta… y de la convicción de que desde Cáceres también se pueden hacer cosas muy grandes»

Patricia del Amo: «ALOTROLADO nació de una bicicleta… y de la convicción de que desde Cáceres también se pueden hacer cosas muy grandes»

¿Quieres viajar a Madrid para ver al Papa León XIV? La Archidiócesis de Mérida-Badajoz organiza el desplazamiento

¿Quieres viajar a Madrid para ver al Papa León XIV? La Archidiócesis de Mérida-Badajoz organiza el desplazamiento

Marina Naranjo: “Viví en Inglaterra, donde empecé a practicar yoga. Vi mi proyecto de vida en conjugar naturaleza y bienestar”

Marina Naranjo: “Viví en Inglaterra, donde empecé a practicar yoga. Vi mi proyecto de vida en conjugar naturaleza y bienestar”

Isabel Muñoz Hernando: “Es esencial crear en Extremadura un protocolo específico contra el abuso sexual infantil y contar con profesionales preparados”

Isabel Muñoz Hernando: “Es esencial crear en Extremadura un protocolo específico contra el abuso sexual infantil y contar con profesionales preparados”

Lillith Sofyan: “En Mérida he sentido la tranquilidad necesaria para mi arte. Aquí he encontrado el equilibrio perfecto”

Lillith Sofyan: “En Mérida he sentido la tranquilidad necesaria para mi arte. Aquí he encontrado el equilibrio perfecto”

España e Italia cierran filas para blindar el arroz, cultivo clave en Extremadura, frente a la presión de las importaciones asiáticas

España e Italia cierran filas para blindar el arroz, cultivo clave en Extremadura, frente a la presión de las importaciones asiáticas

Luz verde al decreto que levanta las restricciones urbanísticas a los municipios afectados por 39 Zepas

Luz verde al decreto que levanta las restricciones urbanísticas a los municipios afectados por 39 Zepas

Vídeo | El momento más emocionante del Lunes Santo en Mérida

Tracking Pixel Contents