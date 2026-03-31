Martes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para ver las procesiones

El Martes Santo se vive en Badajoz con gran devoción. Por un lado, sale la procesión de San Fernando, una hermandad relativamente joven pero muy arraigada a su barrio y a la margen derecha del Guadiana. Por otro, Las Descalzas, una de las más esperadas de la ciudad. Entre ambas dejan algunas de las imágenes más esperadas de toda la Semana Santa.

San Fernando

La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia fue fundada el 1 de diciembre de 1971 en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel. Popularmente se la conoce como la cofradía de los ferroviarios, en alusión a su primer hermano mayor, Félix Jesús Méndez Valverde, jefe de la estación de ferrocarril. Su primera procesión tuvo lugar en 1973, y con el paso de los años se consolidó como una de las hermandades destacadas del Martes Santo pacense.

Este año cuenta con 250 hermanos, pondrá en la calle 80 nazarenos y procesionará con un solo paso. Entre sus momentos propios destaca la subida del Santísimo Cristo de la Angustia al paso a las 18.00 horas. También conserva como rasgo distintivo la ofrenda floral de claveles rojos que reúne cada Martes Santo a numerosos devotos y vecinos.

Su recorrido será el siguiente:

Salida del templo: a las 19.00 horas en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel (calle Canarias)

Avenida Carolina Coronado 19.15

Puente de Palmas 20.00

Puerta de Palmas 20.30

Plaza Reyes Católicos 21.05

Calle General Prim 21.15

Avenida Juan Carlos I 21.30

Calle Obispo San Juan de Ribera 21.45

Entrada en Carrera Oficial a las 22.00 horas

Calle Vicente Barrantes 22.20

Calle Francisco Pizarro 22.45

Ermita de la Soledad 22.50

Calle Santa Ana 23.10

Calle Santa Lucía 23.30

Puente de Palmas 23.45

Avenida Carolina Coronado 00.25

Entrada en el templo 01.00 horas

Las Descalzas

La Pontificia Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura hunde sus raíces en 1773, cuando se funda en torno a la devoción a Nuestro Padre Jesús de la Espina, llamado así por la reliquia de una espina de la corona de Cristo custodiada por las Clarisas Descalzas. Durante años fue conocida como "la del Silencio", por la seriedad de su cortejo y la ausencia de música.

Tras las elecciones de noviembre de 2025, la hermandad ha decidido que sus sagrados titulares sean llevados por sus propios hermanos costaleros, cerrando una etapa de 36 años junto a la Asociación de Costaleros y Capataces San José. A eso se suma el cambio ya iniciado en 2024, cuando se permitió la participación de mujeres en el cortejo y de hombres en la junta de gobierno, rompiendo una tradición histórica de la corporación.

Las Descalzas llega a 2026 con 790 hermanos, sacará 350 nazarenos y pondrá en la calle dos pasos, los de Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura.

Este año se la podrá ver en:

Salida del templo: a las 21.00 horas en el convento de Las Descalzas

Plaza López de Ayala 21.00

Calle Francisco Pizarro 21.30

Plaza de la Soledad, a las 22.00, donde canta el Coro de Voces Corales

Calle Arias Montano 22.15

Calle Bravo Murillo 22.30

Calle Arco Agüero 22.45

Calle López Prudencio 23.00

Entrada en Carrera Oficial a las 23.15 horas

Calle Obispo San Juan de Ribera 23.30

Calle Hernán Cortés 00.00

Plaza López de Ayala 00.30

Entrada en la Iglesia 01.30

Lugares de interés

En San Fernando, uno de los momentos más impactantes vuelve a estar en la colocación del Cristo en sus andas desde la azotea antes de la salida. También destaca su paso por el Puente de Palmas, con el alumbrado apagado, y la estampa que deja la cofradía desde la ribera del Guadiana. Su oración ante ermita de la Soledad llena el ambiente de gran recogimiento.

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En Las Descalzas, el gran foco de atención vuelve a estar en la salida del convento, siempre muy esperada, y en la presentación ante la Virgen de la Soledad Coronada, acompañada por los cantos de las Voces Corales. Otro instante muy señalado es la entrada final, cuando el Cristo de la Espina espera a la Virgen de la Amargura para recogerse tras ella, una de las señas espirituales de la cofradía.