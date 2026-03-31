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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz
Los cadáveres estaban inhumados de cúbito lateral y mirando a la meca
El buen tiempo regala a la Oración en el Huerto de Badajoz un Lunes Santo multitudinario
Las calles más céntricas del Casco Antiguo se atestaron de público que quiso disfrutar de esta procesión. La Virgen de los Dolores contó con una petalada especial a la salida de la iglesia de la Purísima Concepción
Francisco Rangel: "Cada verso de un poema es un grano, que en su conjunto conforma una espiga"
El experimentado autor presenta en Fundación CB a las 19.00 horas, 'Puerto de espigas', una obra de carácter lírico-épico con un fondo metafísico y existencial
Dekra comenzará a pasar la ITV en Badajoz el 7 de abril
Funcionará de manera provisional en las instalaciones de Itevebasa en El Nevero. Ya se puede pedir cita previa a través de su web
- Un edificio histórico de Badajoz, cerrado durante más de quince años, volverá a tener vida comercial
- Al menos un detenido en una operación policial de drogas y armas en Badajoz
- Lunes Santo en Badajoz: este es el horario, el recorrido y los mejores lugares para verlo
- Domingo de Ramos en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión
- Sábado de Pasión en Badajoz: recorrido, horario y mejores lugares para ver la procesión del Cerro de Reyes
- La Virgen de los Dolores de Badajoz también tendrá una petalada este Lunes Santo
- Rescatan a un hombre de 64 años tras precipitarse al Guadiana en Badajoz
- Una UTE mantendrá las calles y aceras de Badajoz por 9,4 millones durante los próximos 4 años