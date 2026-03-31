Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Los cadáveres estaban inhumados de cúbito lateral y mirando a la meca

Las calles más céntricas del Casco Antiguo se atestaron de público que quiso disfrutar de esta procesión. La Virgen de los Dolores contó con una petalada especial a la salida de la iglesia de la Purísima Concepción

El experimentado autor presenta en Fundación CB a las 19.00 horas, 'Puerto de espigas', una obra de carácter lírico-épico con un fondo metafísico y existencial

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Funcionará de manera provisional en las instalaciones de Itevebasa en El Nevero. Ya se puede pedir cita previa a través de su web