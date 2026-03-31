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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 31 de marzo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Dos pacenses observan los restos arqueológicos encontrados en la avenida de Huelva de Badajoz.

Dos pacenses observan los restos arqueológicos encontrados en la avenida de Huelva de Badajoz. / Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz

Los cadáveres estaban inhumados de cúbito lateral y mirando a la meca

El buen tiempo regala a la Oración en el Huerto de Badajoz un Lunes Santo multitudinario

Las calles más céntricas del Casco Antiguo se atestaron de público que quiso disfrutar de esta procesión. La Virgen de los Dolores contó con una petalada especial a la salida de la iglesia de la Purísima Concepción

Francisco Rangel: "Cada verso de un poema es un grano, que en su conjunto conforma una espiga"

El experimentado autor presenta en Fundación CB a las 19.00 horas, 'Puerto de espigas', una obra de carácter lírico-épico con un fondo metafísico y existencial

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Funcionará de manera provisional en las instalaciones de Itevebasa en El Nevero. Ya se puede pedir cita previa a través de su web

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