¿Quieres viajar a Madrid para ver al Papa León XIV? La Archidiócesis de Mérida-Badajoz organiza el desplazamiento

La Delegación episcopal para la Pastoral Juvenil ha iniciado la organización de un viaje para que los jóvenes de la archidiócesis puedan participar en los actos previstos con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid los próximos 6 y 7 de junio.

Aunque la agenda oficial aún no ha sido publicada, se espera que el sábado 6 de junio tenga lugar una Vigilia con Jóvenes, y que el domingo 7 el Santo Padre presida la Eucaristía del Corpus Christi.

Con el fin de coordinar adecuadamente los desplazamientos, alojamientos y espacios reservados para los participantes, la Delegación ha puesto en marcha un formulario de preinscripción. Esta información permitirá planificar la logística y facilitar que los jóvenes de Mérida‑Badajoz puedan alojarse en zonas próximas a las celebraciones, además de optimizar el coste del viaje.

La Delegación anima a todos los jóvenes interesados, entre 14 y 35 años, a completar el formulario, incluso si aún no tienen la certeza de asistir, para poder realizar una estimación realista del número de participantes.

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