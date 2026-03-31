Hallan seis enterramientos del cementerio islámico en las obras de la avenida de Huelva en Badajoz

El subsuelo de Badajoz sigue dando sorpresas. El pasado árabe de la ciudad sigue saliendo a la luz. Las obras en la avenida de Huelva que sustituyen la red de abastecimiento y saneamiento de agua han descubierto restos arqueológicos que podrían datar de entre el siglo X y XI.

La pasada semana las actuaciones de la empresa Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua de Badajoz, halló una serie de restos óseos en la mencionada céntrica vía. En concreto, se han hallado en la zona más cercana al cruce con la avenida de Santa Marina, junto a los locales comerciales en los que se ubican una zapatería, una pastelería y otros establecimientos.

Prolongación de la maqbara

Los informes iniciales de los restos localizados ya arrojan algo de información. La información que aportan desde la Junta de Extremadura, concretamente desde la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, es que "el equipo de arqueólogos de la dirección general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio" baraja la opción de que se trate "posiblemente, de la prolongación de la Maqbara" que está fechada en el siglo XI. Este término hace referencia al cementerio musulmán que se ubicaba en esta zona de la ciudad y de la que ya se encontraron restos.

Hace más de un cuarto de siglo se iniciaron los trabajos para construir el parking en la memoria de Menacho, en el baluarte de Santiago. La necrópolis musulmana se descubrió de forma accidental. Durante los trabajos aparecieron restos humanos. A raíz de ese descubrimiento se inició una excavación arqueológica de urgencia desarrollada en el área desarrollada entre 2000-2001. Esta zona de enterramientos permitió documentar una importante maqbara ubicada al sur de Batalyaws.

Esta maqbara se trataba de un cementerio de rito islámico y en ella se hallaron muchos elementos contextuales de la época. Entre otros elementos, se descubrieron dos monedas andalusíes. Un dírham de plata y otro fragmento de dírham.

Durante estas intervenciones también salieron a la luz restos de la evolución del sistema defensivo de la ciudad, así como del baluarte.

Se han encontrado seis enterramientos en la avenida de Huelva de Badajoz aunque no descartan que aparezcan más. / Santi García

Más restos

Este aparcamiento se realizó en dos fases. La primera se inició en el año 2000 y la segunda arrancó en 2007. Esa ampliación contemplaba la construcción de 270 nuevas plazas de estacionamiento. En esta segunda etapa, como ya ocurriera en la primera, se encontraron más restos humanos pertenecientes al mencionado cementerio musulmán.

Por tanto, la hipótesis que maneja la Junta de Extremadura es que los nuevos hallazgos de restos óseos puedan formar parte de esta maqbara. Además de la cercanía entre unos enterramientos y los encontrados la pasada semana, la forma en la que han sido encontrados los restos hacen pensar que puedan pertenecer a esa época. Desde la consejería informan que en estos enterramientos de inhumación, "los cadáveres estaban depositados decúbito lateral y con la cara orientada hacia oriente, hacia la Meca".

Posibles nuevos restos

En la mañana de ayer, Juan Carlos Aguilar y Carmen Martín, dos arqueólogos de la dirección general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio, acudieron a la obra para continuar con el estudio de lo hallado e inspeccionarlo.

Dentro de las teorías que manejan los expertos de esta consejería es que aunque hasta el momento "se han localizado seis enterramientos", no descartan que "pudiera aparecer alguno más" en la zona en la que se está trabajando.

Los técnicos de Patrimonio seguirán los siguientes pasos en cuanto a los criterios que manejan. En primer lugar, realizarán una identificación "completa de la extensión de los restos afectados, las tumbas identificadas hasta el momento y las que pudieran salir con el avance de los trabajos de zanjado". Cuando todos los restos estén identificados, "se solicitará un informe exhaustivo con la evaluación de tiempos y costes que implicará la excavación completa de los restos identificados" para que la empresa que ejecuta las obras y el promotor, el Ayuntamiento de Badajoz, tengan toda la información al respecto.

Por último y de gran importancia, se procederá a la "excavación de los restos arqueológicos cuando el promotor o la empresa ejecutora lo consideren oportuno".

Restos óseos hallados en la avenida de Huelva de Badajoz marcados por Patrimonio de la Junta de Extremadura. / Santi García

Las obras

Estos hallazgos han ocasionado que las obras se detengan en este enclave, pero desde la Junta insisten en la importancia de señalar que "se ha dado la instrucción para que la obra tenga continuidad en aquellas zonas que no estén afectadas por los restos arqueológicos".

Los trabajos continúan en el bulevar de la propia avenida a la altura de la calle la Bomba. Las intervenciones en la avenida buscan ponerle fin a los problemas que de forma reiterada han ido afectando a la zona debido a la antigüedad de las infraestructuras. Hasta ahora se han ido reparando las averías y parcheando los desperfectos. En estas obras, se actuará en unas redes muy profundas, que tienen hasta siete metros de profundidad. Así, desde el Ayuntamiento de Badajoz se ha aprovechado para convertir esta céntrica vía en plataforma única consiguiendo ganar espacio para el peatón, aunque no se eliminará el tráfico rodado.

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La inversión del consistorio en esta obra asciende a 929.000 euros y el plazo de ejecución que se baraja inicialmente es de 10 meses aunque se desconoce si los hallazgos arqueológicos podrían retrasar este margen.