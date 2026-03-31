J. H.

VÍDEO | Así ha sido la salida de la procesión de Las Descalzas este Martes Santo en Badajoz

La hermandad de Las Descalzas de Badajoz ha vivido este Martes Santo con una mezcla de emoción, crecimiento y optimismo tras más de un año de espera. Su presidente, Cayetano Barriga, resume el sentir general: "Estamos con muchísima ilusión", subrayando además el papel clave del equipo humano que hace posible la salida procesional: "Agradecido mucho a todo el equipo humano que hay detrás que es tremendamente numeroso y que nos ponen las cosas muy fáciles". Más información