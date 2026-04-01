Badajoz luce un atardecer de devoción con San Andrés y Santo Domingo

Los últimos rayos de sol fueron testigos de la salida de las dos procesiones del Miércoles Santo. San Andrés y Santo Domingo compartieron protagonismo al salir a la misma hora. Dos recorridos distintos pero unidos por la misma devoción.

Antes de las ocho de la tarde, la multitud ya ocupaba la plaza de San Andrés para no perderse la espectacular salida del paso del Descendimiento. «Desde las cinco de la tarde ya hay gente cogiendo sitio», explicaba Francisco Javier Casillas, hermano mayor de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Descendimiento, María Santísima de la Piedad y Nuestra Señora de la Esperanza.

Dentro de la iglesia, los nervios se apoderaban de los hermanos de la cofradía. «A mí es lo que más me impresiona desde que era pequeño, es algo que me ha quedado, la imagen de ver la plaza de San Andrés llena, y me sigue impresionando al abrir la puerta cada año».

De puertas para afuera también crecía la emoción entre la multitud para coger el mejor sitio. Ya lo decía Francisco Javier Casillas: «El público es muy de San Andrés. Cuando sales con bolsas petatorias te rodean para cogerte estampas». Y así fue. Las puertas se abrieron y los nazarenos comenzaron a salir. La Cruz y el incienso guiaron el camino y, unos minutos más tarde, por fin apareció el Cristo del Descendimiento. Los aplausos inundaron la plaza cuando los 50 costaleros lo levantaron.

El Cristo del Desprendimiento a la salidan de San Andrés. / Diego Rubio

Después, Nuestra Señora de la Esperanza apareció cogida por 35 costaleros. Este año lucía un nuevo rostrillo.

Desde esta mañana, todo estaba preparado para que saliera perfecto, las últimas flores de los pasos se colocaban, pero ya el montaje comenzó hace un mes.

Son 476 hermanos y este año hay 35 nuevas incorporaciones, de los cuales, 22 son menores de 18 años. «Intentamos enseñarles que esto es todo el año, no solo en Semana Santa», contaba Francisco Javier Casillas.

La procesión se abrió camino y a cada paso, el murmullo del público se transformaba en respeto.

Nuestra Señora de la Esperanza a la salida en San Andrés. / Diego Rubio

A las 20.30 horas también salían de la Iglesia de Santo Domingo: Nuestro Padre Jesús Nazareno del Amparo, el Santísimo Cristo de la Fe, Nuestra Señora de la Piedad y María Santísima del Mayor Dolor. «Tener cuatro pasos requiere mucho trabajo», decía esta mañana el vice hermano mayor, Joaquín Rodríguez, cuando ultimaban los detalles de las flores. «La Virgen María Santísima del Mayor Dolor lleva más trabajo por la cantidad de tulipas y velas».

Una salida «bastante dificultosa», como explicó el Hermano Mayo, Jose Ángel Recio, debido al volumen de los pasos. Comentaba que los nervios «están siempre ahí». «Yo soy más tranquilo, pero ves a los capataces corriendo de un lado a otro y ya te pones más nervioso».

La multitud en Santo Domingo hacía imposible poder caminar con normalidad. Y es que, como decía Jose Ángel Recio: «En esta parroquia entra mucha gente, a la entrada y a la salida hay muchos fieles».

Nuestra Señora de la Piedad en Santo Domingo. / Diego Rubio

El Mayor Dolor estrenaba nueva saya confeccionada a partir de un histórico traje de luces del torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’, una pieza con más de seis décadas de historia que ha permanecido guardada durante años en el seno de la cofradía. También un rostrillo y un nuevo llamador para el paso de Nuestro Padre Jesús del Amparo.

El Amparo iba acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Estrella de Los Santos de Maimona y el Mayor Dolor por La Filarmónica de Olivenza.

La Virgen María Santísima del Mayor Dolor de Santo Domingo. / Diego Rubio

En los talleres de la hermandad cada vez se confeccionan más trajes de nazarenos. Este año ha aumentado el número, además, los jóvenes también se animan cada vez más. «Tenemos un grupo joven bastante bueno que viene a ayudar, se involucran», comentaba el hermano mayor, Jose Ángel Recio.

El recorrido tuvo un pequeño cambio debido a las obras, en vez de bordear San Francisco fueron por el interior. Aunque no afectó a que los espectadores pudieran disfrutar de esos espectaculares cuatro pasos.

Noticias relacionadas

Entre incienso y devoción, el Miércoles Santo volvió a demostrar que no es solo un día en el calendario, sino una experiencia que se vive con los sentidos y permanece en la memoria