La patrona de Badajoz vuelve a pisar Meléndez Valdés tras más de tres décadas

«¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Vivan los costaleros! ¡Guapa, guapa y guapa!», decían los devotos que esperaban en plaza cuando la patrona de Badajoz hizo su salida de la Ermita de la Soledad.

El recorrido este año se ha realizado a la inversa de lo tradicional, saliendo hacia la izquierda del templo en lugar de la derecha. A la vuelta, la Virgen de la Soledad pasó por una calle que hacía más de 30 años que no pisaba: Meléndez Valdes. Aunque no es el único cambio este año, también los horarios de las procesiones se han adelantado.

Aunque la primera cita del Jueves Santo fue en la iglesia de San Agustín (Santa María la Real). La música comenzó a llenar la plaza a las cuatro de la tarde con la llegada de la Banda de cornetas y tambores Resucitado de Badajoz. Con un aclamado «Ahí vienen», los presentes, entre abanicos y gestos de fatiga, aplaudían bajo el cálido sol de abril. Diez minutos después, llegaba la Banda de Música Municipal de Talavera la Real.

El Cristo de la Caridad en su Sentencia salió en primer lugar. Un momento de «gran dificultad», según contó el hermano mayor de la Cofradía de la Sagrada Concepción, Juan Manuel Expósito, esto es debido a las dimensiones, mide 5 metros y medio. Detrás, la Virgen de la Aurora asomó por la puerta acompañada del hinmo de España.

Miriam Rubias

Este año, además de adelantar la salida, el itineraro cambió, pasando por calles como Ramón Albarrán. «No sabemos cómo se nos va a dar. Porque vamos por calles que normalmente no pasa ninguna cofradía», comentaba.

Pasadas las seis de la tarde, la gran aparición de la patrona desde la Iglesia de la Soledad eclipsó a los presentes. Por delante de ella, procesaban el Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y el Cristo de la Humillación. El hermano mayor Francisco Javier, explicó que la patrona es «más dificultosa» que los Cristos, ya que debe salir a pulso desde fuera debido al palio, la estrechez de la puerta, la altura del paso y las escaleras.

Miriam Rubias

Por otro lado, la Iglesia de la Concepción protagonizó un pequeño susto a la salida de la Virgen de la Consolación. El público animó a los costaleros para que enderezaran el paso.También el Cristo del Amor tuvo una complicada salida, donde los costaleros agachados consiguieron hacer posible que todo saliera bien.

Miriam Rubias

«A pesar de la dificultad de la salida, este esfuerzo es agradecido y forma parte del encanto de la procesión», decía Teresa Pachero, la hermana mayor de la Santa Vera Cruz, que esperaba con emoción el punto "más histórico", el paso por la Soledad. «Debido a cambios en los horarios y recorridos, este año la Soledad espera en su casa, permitiendo un encuentro inédito y emotivo». Durante el recorrido, se hizo ese silencio común en esta procesión que se convierte en una voz de paz y acogida.

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Antes de salir, los nervios son palpables, pero la fe y la responsabilidad de cada hermano guían la procesión.