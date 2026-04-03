La Buhardilla muestra 41 años de murgas en una exposición de fotografías

La Buhardilla se convierte en un museo del Carnaval de Badajoz. Pedro Noriega ha estado nueve días cubriendo las paredes de su negocio con 41 años de recuerdos. Son 805 retratos de murgas, ordenadas cronológicamente desde el año 1983 hasta el 2024, cada una con su nombre.

El propietario de este local, conocido por estar estrechamente vinculado al Carnaval, quiere dejar claro que aún no va a dejar La Buhardilla. “Me quiero jubilar, sí, pero no me he ido todavía y aún no me despido. Sigo abierto y en busca de que alguien se lo quede".

La exposición de fotografías se muestra en el interior de este establecimiento, que ha sido durante cuatro décadas un espacio de encuentro para los murgueros. En las paredes no ha quedado hueco libre, todo el bar está forrado de color, disfraces y caras felices.

Pedro Noriega, propietario de La Buhardilla, junto a la exposición de fotos. / Santi García

Antes de que existieran los móviles con cámara y las redes sociales, Pedro, acompañado de un fotógrafo, iba todos los años al teatro Menacho, y cuando este cerró al López de Ayala para sacar un recuerdo de todas las murgas. Ahora se pasea por el bar señalando con el dedo las fotos más destacadas, como las primeras murgas femeninas 'Las Meninas'. "Luego ya fueron surgiendo más grupos de mujeres", explica.

Año a año ha ido guardando fotos, hasta que, como dice, ha llegado el momento de “quitarles el polvo”. Guatinay, Marwan, El nombre da igual, Los Perigallos, Los Agüitas, Jarana, Al Maridi o Los Murallitas son algunos que pueden verse por las paredes de La Buhardilla. Una evolución de las murgas que se ha vivido dentro del local con Pedro detrás de la barra.

Toda una vida murguera

“Llevo toda la vida con los murgueros, desde que empezaron todos ellos y yo era un crío. Hoy en día hay muchos que ya no están aquí con nosotros. Estamos hablando de que algunos de ellos tendrán setenta y tantos años”, comenta.

Pedro explica que esta exposición de fotos la ha hecho para que la gente recuerde la época de las murgas. “Todo el mundo que desee puede verla, aquí estaremos el tiempo que haga falta, todos los días abiertos. Es una gran exposición y un recuerdo muy grande de algo emblemático de Badajoz. Comenta que las fotos no las va a volver a guardar. Piensa en poder cederlas al Museo del Carnaval o algún otro lugar donde la gente pueda disfrutar de ellas.

Este local fue durante años el refugio de los murgueros. Terminaban de ensayar y cambiaban de escenario para cantar las canciones mientras tomaban algo. Allí suelen acabar los carnavaleros una vez finalizados los actos oficiales. Además, ha sido premiada en varias ocasiones a la mejor decoración, y su dueño Noriega ha sido durante varias ediciones protagonista de pasodobles y estribillos de las agrupaciones. Este año, realizó el cuarto Pregón de la exaltación del Carnaval en el Teatro López de Ayala y pudo representar a la hostelería, que según afirmó, "también son importantes en el Carnaval".

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Pedro 'El de la Buhardilla', tal y como es conocido, quiere dejar claro que aún no hay fecha para su jubilación. “Seguimos aquí lo que quede, abiertos para todo el mundo”.