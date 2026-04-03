Cómo organizar las vacaciones de Semana Santa con tranquilidad en custodia compartida o exclusiva

Se acercan las vacaciones de Semana Santa, y un problema frecuente en estas fechas es organizarse cuando hay un divorcio de por medio. Para resolver las dudas que surgen en el último momento y que los abogados de Alonso Tinoco, especialistas en derecho de familia, llevan enfrentándose desde hace tiempo, han creado una guía práctica, basada en casos anteriores para ayudar a sus clientes.

La custodia compartida es un régimen legal tras el divorcio en el que ambos progenitores ejercen el cuidado de sus hijos en igualdad de derechos, deberes y tiempos de convivencia equilibrados. Mientras que en el caso de la exclusiva, uno de los padres asume la responsabilidad principal de sus hijos y la otra parte mantiene el derecho a visitas.

La abogada Maite Tinoco explica que esta guía sirve para los dos casos y recomienda que el reparto y planificación de las vacaciones se haga con antelación, ya que, cuando surgen problemas de última hora, aunque lo transmitan al juzgado, si se ha realizado con poco tiempo, puede que la resolución llegue pasadas las vacaciones.

"Esta semana hemos tenido varias llamadas de clientes diciendo que la otra parte todavía no le había comunicado las vacaciones de Semana Santa, por eso hemos lanzado esa guía, ya que, en este momento, tenemos muy poco margen de actuación, con lo cual se incrementa el estrés, que repercute negativamente en las vacaciones y en la relación entre los padres", comenta.

Según Tinoco, el principal problema es que se acerquen las vacaciones y la otra parte no haya elegido el periodo vacacional. "Si quieres irte con tus hijos en Semana Santa, es un problema si no sabes si vas a estar con ellos desde el Viernes de Dolores hasta el Miércoles Santo o si lo recoges este día y lo vas a devolver el lunes siguiente. Si no te puedes organizar y lo tienes que hacer a última hora, los precios suben, los enfados están a flor de piel y todo repercute negativamente".

La primera de muchas

La abogada explica que esta es la primera guía, pero ya se está trabajando en otros ejemplares para evitar los problemas de última hora. Ya tienen en marcha temas como actualización de las pensiones, los gastos extraordinarios, cómo preparar la intervención en un juicio o cómo saber afrontar la incertidumbre de esperar la demanda.

"Los procedimientos de familia tienen un componente emocional muy alto, a veces aunque les expliquemos lo que va a suceder, cómo tienen que hacer la actualización de las pensiones, la elección de las vacaciones o transmitir los gastos extraordinarios, cuando llega el momento se les ha olvidado. Esa incertidumbre es muy dañina, porque la otra parte puede estar exigiendo y para evitar todo esto estamos empezando a hacer una serie de guías de ayuda", comenta la abogada.

Consejos de la guía

Se debe planificar con antelación: evita conflictos, los problemas de última hora generan un estrés innecesario. También mejoran la relación, la comunicación fluida beneficia a todos, y serán unas vacaciones más felices, los hijos disfrutarán sin tensiones.

Si te toca elegir: cuando te corresponde a ti elegir periodo vacacional, actúa cuanto antes y no esperes al último momento. Cuanto más tiempo tengas, más opciones encontrarás para alojamiento y actividades.

Comunica la decisión correctamente: elige las fechas, define el periodo exacto según el convenio o la sentencia. Además, notifica por escrito, email, WhatsApp o cualquier medio por el que quede constancia, y confirma la recepción, asegura de que el otro progenitor ha recibido el mensaje.

Si vais a viajar fuera: informa del destino, es recomendable comunicar al otro progenitor dónde estarán los niños durante el viaje. Además, propón un horario de llamadas y facilita el contacto telefónico, acordando momentos concretos para las videollamadas.

Si le toca elegir al otro progenitor: sugiere amablemente que elija pronto, un recordatorio cordial puede ayudar a agilizar el proceso. También confirma que ha recibido tu mensaje y guarda constancia de todas las comunicaciones. Si pasa el tiempo sin respuesta, no te agobies, ponte en contacto con los expertos para orientarte.

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La importancia del registro: guarda capturas de pantalla de los mensajes importantes y las confirmaciones de lectura. En caso de desacuerdo, tener un registro claro siempre ayuda.