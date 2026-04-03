Viernes Santo de Badajoz: horario, recorrido y mejores lugares para ver las procesiones

Dos procesiones reinan en el Viernes Santo de Badajoz. Son casi las últimas de la Semana Santa pacense y siempre consiguen emocionar a quienes se acercan a presenciar sus estaciones de penitencia. El Santo Entierro abre la tarde con la solemnidad de la procesión oficial de la ciudad, mientras que el Rosario de la Soledad Coronada, ya en la noche, pone el broche a la jornada con una de las estampas más conmovedoras del año cofrade.

El Santo Entierro

La procesión oficial del Viernes Santo parte a las 17.30 horas desde la iglesia de San Agustín. La Hermandad del Santo Entierro, con sede en la parroquia de Santa María la Real, pondrá en la calle sus dos pasos: Nuestro Señor Jesucristo Yacente y Nuestra Señora de las Lágrimas. La cofradía, que cuenta con 480 hermanos y 150 nazarenos, estará encabezada este año por su hermano mayor, Juan Antonio García Bautista.

Entre las novedades de este año figuran la restauración del juego de ánforas del paso de palio y la recuperación de cinco antiguos rosarios que la Virgen luce tanto en el camarín como en los cultos y en la procesión. Además, Nuestra Señora de las Lágrimas estrenará una corona de plata donada por la familia Monge Correa y realizada en talleres de orfebrería de Castilleja de la Cuesta.

El recorrido será el siguiente:

Salida del templo en la plaza San Agustín a las 17.30 horas

Calle José Lanot 17.45

Calle Arias Montano 18.00

Calle Bravo Murillo 18.30

Calle Arco Agüero 19.00

Calle López Prudencio 19.30

Entrada en Carrera Oficial 20.00

Calle Obispo San Juan de Ribera 20-15

Calle Hernán Cotés 20.30

Calle Francisco Pizarro 21.00

Plaza de la Soledad 21.20

Calle José Lanot 21.45

Entrada al templo 22.00

La salida y la recogida vuelven a perfilarse como dos de los grandes momentos del día. La escalinata de San Agustín exige a las cuadrillas una maniobra de enorme precisión. Su avance por el Casco Antiguo, en medio de un silencio sobrecogedor, es una estampa digna de observar. También resulta especialmente reseñable el acompañamiento institucional, al tratarse de la procesión oficial de Badajoz.

La Soledad de luto

Ya en la noche, la Soledad Coronada volverá a salir desde su ermita a las 23.00 horas para protagonizar uno de los momentos más íntimos del Viernes Santo. La Patrona de Badajoz recorrerá las calles en la llamada Procesión del Rosario, acompañada por 250 nazarenos y con el rezo del Santo Rosario como único acompañamiento sonoro.

La Virgen camina en esta estación de penitencia despojada de coronas y joyas, vestida de luto riguroso, con un rosario y un pañuelo blanco como únicos elementos que subrayan el dolor de la Madre tras la muerte de Cristo. Sobre sus hombros luce un imponente manto negro bordado en azabache, procedente del traje nupcial que la Condesa de la Torre del Fresno le regaló en 1929 y restaurado posteriormente por la familia Peña Luengo.

Este es su recorrido:

Salida del templo: a las 23.00 horas en la ermita de la Soledad

Plaza de la Soledad 23.10

Calle José Lanot 23.30

Presentación a Nuestro Señor Jesucristo Yacente, en la plaza San Agustín a las 23.45 horas

Calle Céspedes 00.00

Calle Morales 00.20

Calle Soto Mancera 00.30

Calle San Juan 00.40

Calle Bravo Murillo 00.50

Calle Arco Agüero 01.10

Calle San Blas 01.30

Entrada en Carrera Oficial a las 01.45

Calle Vicente Barrantes 02.00

Entrada al templo 02.30

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Es una procesión de recogimiento absoluto, de esas que dejan huella en quien la contempla. La visita de la Virgen a su Hijo muerto en San Agustín, su paso por José Lanot, San Juan, Bravo Murillo o Arco Agüero o su parada cargada de emoción ante Nuestro Señor Jesucristo Yacente la convierten en uno de los instantes más sobrecogedores de la noche.