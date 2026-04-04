La banda del Resucitado de Badajoz, 20 años de música cofrade: "Ilusión, constancia y esfuerzo" como sello de identidad

La Banda de Cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz conmemora su 20 aniversario este 2026 convertida en una referencia dentro de la música cofrade pacense. Cumplen dos décadas de evolución que reflejan también el crecimiento de la Semana Santa de Badajoz. Su director, José Antonio Expósito, destaca que alcanzar esta efeméride supone el reconocimiento a un largo camino marcado por el trabajo constante y la implicación de varias generaciones de músicos.

Expósito subraya que cumplir veinte años dentro del panorama cofrade local "no es fácil" y asegura que el recorrido de la formación ha estado marcado por "mucho esfuerzo, muchísimo trabajo y mucha dedicación". La banda nació desde unos comienzos humildes y ha evolucionado de forma paralela al desarrollo de su hermandad, algo que el director considera fundamental para entender su consolidación actual. En este sentido, recalca que la confianza de la cofradía ha sido clave: "Cuando venían las cosas regulares y mal dadas, siempre han estado apoyándonos".

Una banda marcada por sus inicios

El director recuerda con especial cariño los primeros años, cuando muchos componentes comenzaron a aprender a tocar en plena Semana Santa. De aquella etapa, asegura, permanece el bagaje que ha marcado el carácter de la formación: "Sin esos comienzos no hubiera sido posible llegar hasta donde hemos llegado ahora". Para él, conocer el esfuerzo de los inicios es esencial para transmitir la identidad de la banda a las nuevas generaciones porque "todo ese esfuerzo, todo ese camino, es lo que te imprime carácter".

José Antonio Expósito, director de la banda del Resucitado de Badajoz, durante la procesión de San Andrés este Miércoles Santo. / Diego Rubio Paredes

Uno de los elementos diferenciales de la formación reside en su apuesta por un repertorio propio que refuerce la personalidad musical de la banda. Expósito reconoce la influencia de grandes formaciones del panorama nacional, pero destaca el objetivo de incorporar composiciones originales cada año. Según explica, "siempre intentamos meter en los recorridos nuestras propias marchas", muchas de ellas dedicadas a titulares y hermandades de la ciudad. Este enfoque permite dotar de singularidad a cada actuación porque "cuando tiene un carácter singular es lo que nos diferencia del resto de bandas".

Evolución musical

La trayectoria de la banda ha discurrido en paralelo al notable crecimiento de la Semana Santa pacense en las últimas dos décadas. Expósito considera evidente la evolución de la celebración, subrayando que "no tiene nada que ver la Semana Santa de ahora con la de hace 20 años". A su juicio, el progreso se percibe en múltiples ámbitos, desde el aumento del número de hermandades hasta la mejora de los cortejos, la imaginería o la organización. Por ello, insiste en que "la Semana Santa de Badajoz va hacia adelante, y eso es fundamental".

En el plano musical, el director observa también una clara transformación en las marchas procesionales, que han evolucionado desde estilos más clásicos hacia composiciones de mayor complejidad. Expósito explica que actualmente conviven distintos estilos, desde marchas de inspiración flamenca hasta composiciones que recuerdan a bandas sonoras cinematográficas. En su opinión, esta diversidad permite adaptar cada interpretación al contexto de la estación de penitencia, ya que "intentamos pensar en el paso, en la imagen y en el sitio en el que se están tocando".

Herencia transmitida y fe compartida

El componente humano es otro de los pilares que han permitido consolidar la trayectoria de la banda. El director de la banda pone el acento en la dimensión formativa del colectivo, destacando que no solo se trabaja la evolución musical, sino también el crecimiento personal de sus integrantes. El director valora especialmente la presencia de distintas generaciones dentro de la formación, lo que refleja el arraigo del proyecto en la hermandad. En lo personal, destaca como uno de los momentos más emotivos de este aniversario el hecho de compartir fila con su hijo, una experiencia que define como "herencia transmitida, compartir fe, compartir vivencia, compartir momentos".

Durante años, la banda ha ejercido además como cantera natural de jóvenes para la hermandad, contribuyendo al relevo generacional dentro del ámbito cofrade. José Antonio Expósito recuerda que durante mucho tiempo el colectivo ha funcionado como un auténtico grupo joven, convirtiéndose en "el pulmón de oxígeno de la propia cofradía" para múltiples actividades. En este contexto, insiste en la importancia de cuidar a los jóvenes, ya que "son fundamentales para todos".

La banda del Resucitado de Badajoz durante su acompañamiento al Cristo del Descendimiento de San Andrés este Miércoles Santo. / Diego Rubio Paredes

Al hacer balance de estas dos décadas, el director resume la trayectoria de la formación en tres conceptos que considera esenciales para comprender su evolución. Expósito recupera así el lema que repetían unas componentes que ya no están en la banda y que marcó sus orígenes: "Ilusión, constancia y esfuerzo". Tres palabras que, según afirma, siguen guiando el día a día de la formación y que explican la consolidación de un proyecto que aspira a seguir creciendo dentro del panorama de la música cofrade en Badajoz.