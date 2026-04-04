El buen tiempo permite al Santo Entierro regresar a las calles de Badajoz y devolver al Viernes Santo su procesión más solemne

El Santo Entierro ha devuelto este Viernes Santo a Badajoz una de las imágenes más solemnes y esperadas de toda su Semana Santa. La procesión oficial de la ciudad ha abierto la tarde con la salida, desde la iglesia de San Agustín, de Nuestro Señor Jesucristo Yacente y Nuestra Señora de las Lágrimas, dos pasos que no podían recorrer las calles del centro desde el año 2023 después de que la lluvia frustrara la estación de penitencia en 2024 y 2025.

Esta vez sí. Bajo un sol radiante y con temperaturas muy agradables, la hermandad ha podido reencontrarse con la ciudad en una jornada marcada por la emoción, el recogimiento y el peso simbólico de una procesión que ocupa un lugar central en la tarde del Viernes Santo. La salida de ambos titulares desde San Agustín ha sido recibida con especial expectación por los cofrades y por el numeroso público congregado en el entorno del templo.

Fotogalería | La procesión del Santo Entierro de Badajoz, en imágenes /

La Hermandad del Santo Entierro, con sede en la parroquia de Santa María la Real, ha puesto en la calle sus dos pasos en una estación de penitencia que ha vuelto a reunir algunos de los elementos más representativos de esta cita. La corporación, integrada por 480 hermanos y con la participación de 150 nazarenos, ha estado encabezada este año por su hermano mayor, Juan Antonio García Bautista, en una tarde de especial significado para la cofradía.

Antiguos Rosarios

Uno de los aspectos más destacados ha sido el valor patrimonial que ha mostrado la hermandad en este 2026. Entre las novedades figura la restauración del juego de ánforas del paso de palio y también la recuperación de cinco antiguos rosarios que la Virgen luce tanto en el camarín como en los cultos y en la propia procesión. A ello se suma el estreno de una corona de plata para Nuestra Señora de las Lágrimas, donada por la familia Monge Correa y realizada en talleres de orfebrería de Castilleja de la Cuesta.

La procesión ha partido pasadas las 17.30 horas y ha completado su itinerario por distintos puntos del casco histórico hasta su regreso al templo a las 22.00 horas, con paso por la Carrera Oficial a las 20.00 horas. Tanto la salida como la recogida volvían a perfilarse desde el inicio como dos de los momentos más esperados del día. La escalinata de San Agustín exige a las cuadrillas una maniobra de enorme precisión, convertida ya en una de las señas de identidad del Viernes Santo.

A ello se ha unido el discurrir del cortejo por el Casco Antiguo, en medio de un silencio sobrecogedor que ha reforzado el carácter sobrio de una procesión singular dentro de la Semana Santa pacense. En el Santo Entierro participa una representación de todas las cofradías oficiales de la ciudad, a lo que se suma el acompañamiento de las autoridades civiles y militares. Los pasos, además, marchan escoltados por soldados del Regimiento Saboya número 6.

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Nuestra Señora de las Lágrimas, recibida con una lluvia de pétalos en Arias Montano. / Diego Rubio

La ciudad ha recuperado así una de sus grandes estampas cofrades en una tarde de solemnidad plena, con el Cristo Yacente y la Virgen de las Lágrimas avanzando de nuevo por las calles tras dos años de ausencia forzada.