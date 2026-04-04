Las caídas accidentales y los síncopes, las incidencias más atendidas por Cruz Roja en la Semana Santa de Badajoz

Cruz Roja ha atendido 21 incidencias en la ciudad de Badajoz desde el comienzo de la Semana Santa, según ha explicado el responsable de la Unidad de Emergencias de la organización a La Crónica de Badajoz. Del total de actuaciones, ocho han correspondido a accidentes en la vía pública, once a avisos por enfermedad común, una a un accidente de tráfico y una a un accidente deportivo.

Fuentes de la organización han precisado que, en principio, todas han sido actuaciones ordinarias, dentro de los turnos de guardia habituales, ya que no se ha activado un dispositivo específico con motivo de la Semana Santa.

Cinco asistencias en procesiones

Dentro de las intervenciones realizadas en la vía pública, cinco se han producido en procesiones o en su entorno, principalmente por caídas accidentales o por algún síncope. Desde Cruz Roja subrayan que, en principio, no se ha registrado ninguna intervención destacable durante estos días.

Además, los equipos de la organización han atendido a otras 16 personas en los eventos deportivos celebrados en la ciudad durante estas jornadas. Para cubrir el conjunto de servicios, Cruz Roja ha movilizado 32 efectivos en Badajoz.