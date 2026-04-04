Cuatro meses después, la explosión de la barriada de Llera en Badajoz continúa sin esclarecerse

Cuatro meses después del fuerte estallido que sobresaltó a la barriada de Llera el 12 de diciembre del año pasado, sigue sin saberse oficialmente qué explotó aquella noche en la calle Margarita Xirgu de Badajoz. La investigación continúa abierta en manos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a La Crónica de Badajoz, pero por ahora no hay una explicación pública sobre el origen del artefacto ni sobre si se han producido detenciones.

El paso del tiempo no ha rebajado la inquietud en el barrio. Al contrario. La ausencia de una versión cerrada ha mantenido vivas durante estos meses las hipótesis vecinales sobre una explosión que causó importantes daños materiales, aunque no dejó heridos. Aquella noche, el estruendo se escuchó en varias calles del entorno y provocó desperfectos en vehículos estacionados, ventanas de viviendas próximas, un bordillo y la cristalera de un local comercial vacío desde hace años.

Fuentes policiales consultadas insisten en que "siguen investigando" y precisan que se trata de un asunto "complejo". Esa complejidad, añaden, responde a que el caso está relacionado con otros hechos ocurridos en la ciudad, un extremo que introduce una nueva dimensión en una investigación que, desde el primer momento, estuvo rodeada de incertidumbre.

Un caso más amplio

La Policía Nacional no aclara por ahora si las pesquisas han permitido acotar alguna de las teorías que circularon en el barrio tras la explosión. Lo único que trasladan las fuentes consultadas es que "lo del artefacto forma parte de algo complejo", sin ofrecer más detalles debido al curso de la investigación.

En la barriada, mientras tanto, la confusión sigue. En los días posteriores al suceso, una de las versiones que más fuerza cobró entre algunos vecinos apuntaba a una posible granada lanzada a un balcón que, al estar abierto, habría terminado cayendo a la vía pública antes de explotar. Otros residentes hablaban incluso de un posible ajuste de cuentas.

Así quedó el bordillo de la acera tras la explosión. / Santi García

Tema de conversación

Un vecino de la calle Newton, relató entonces que prefería no especular, pero admitía que el sonido le recordó al de una granada: "Lo escuchamos perfectamente y salimos a la calle. En un primer momento pensamos que había sido en alguna vivienda y no fuera. Cuando salimos, no había nada, solo se veían los destrozos".

Mientras, desde la tienda de alimentación Marelola, en el barrio, dudaban abiertamente de que se tratara de una granada y apuntaban más bien a algún tipo de artefacto pirotécnico de gran potencia. "¿Quién va a tener una granada aquí?", se preguntaban. Otra vecina, residente en la calle Cocotero, incidía además en que Llera es "un barrio muy tranquilo" y en que no es habitual que sucedan cosas de este tipo.

Han pasado cuatro meses, y aunque los daños materiales confirmaron desde el primer momento la potencia de la explosión, no hay una explicación concluyente y eso mantiene abierta la comidilla entre los vecinos.

Ahora, con la confirmación de que la investigación sigue activa y de que el asunto se enmarca en un contexto más amplio de hechos ocurridos en Badajoz, el caso da un paso más en complejidad.

La explosión de Llera continúa sin respuesta oficial y el barrio sigue esperando saber qué estalló realmente aquella noche y por qué.