Dulce Locura crea un club social femenino en Badajoz para que las mujeres tengan un espacio propio

Es sabido que la tienda Dulce Locura es mucho más que moda y libros, pero ahora, Margo y Mai también han convertido el local en un club social femenino. Lo definen como un espacio donde poder reunirse las mujeres y aprender cosas de ellas mismas, cuidarse y divertirse.

La idea surgió a raíz del 15 aniversario de la tienda. Margo pensó en una reunión de libros y vino, mientras Mai tenía en la cabeza el club masculino de 'Memorias de África'. "Siempre ha habido clubes masculinos sociales y muchos menos femeninos. Entonces, pensé en un club social de mujeres, solo para ellas".

"Es femenino y no feminista porque feminista queremos que sean los hombres también, y que estén en la lucha con nosotras. Sin embargo, femenino es porque solo es para mujeres", destaca Mai.

Señalan que "son tiempos complicados", hay personas que "se sienten solas, que se han divorciado o son mayores" y destacan la importancia de tener una red entre mujeres. Un lugar donde poder hablar sobre libros, nutrición, salud o compartir un plan de viernes por la tarde.

El 20 de marzo a las 20.30 fue la primera reunión a la que asistieron 60 mujeres para escuchar una charla sobre perimenopausia y menopausia, de la mano de Gema Cordero. "Es un tema que se habla muy poco, por el que todas pasamos y a cada una nos pasan una cosas. Hay mujeres que no dormimos, nos despertamos de madrugada, hay otras que engordamos. Entonces era contarnos qué es lo que nos pasa a todas y qué deberíamos hacer", dice Margo. A lo que Mai añade que tuvo muy buena acogida: "La gente está muy contenta, nos felicitaron y nos dijeron que hacía falta algo así".

Debido al número de solicitudes que recibieron para la primera reunión, la tienda "se les quedó pequeña" y tuvieron que celebrarla en El Prestao. Después de la charla, hicieron un juego de preguntas y hubo un premio. Otro de los temas que tocarán será la sexualidad femenina por petición de una chica de la primera reunión.

"Las mujeres están felices porque es algo divertido, que vas a echar el rato en un espacio seguro donde todas somos chicas. Además, un viernes por la noche es el momento perfecto para tener una actividad así, las mujeres nos decían que habían dejado a los niños o algunas tareas a cargo de sus parejas para irse a la charla y que no las esperaran, que luego nos tomábamos algo todas juntas".

Calendario de actividades

Entre las actividades destacan libro y vino, un club de lectura acompañado de una bodega extremeña y un queso, aprovechando el 23 de abril que es San Jordi.

También habrá una ruta turística el 17 de abril con una guía y un enfoque femenino. A las 8.30 horas saldrá de Dulce Locura y aún no se ha determinado dónde terminará. “Estamos decidiendo si terminar en algún local o en El Prestao y tomarnos allí algo todas".

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Por otro lado, se realizará una recogida de libros para llevarlo a la cárcel de mujeres y se les dedicará unas palabras a las presas.