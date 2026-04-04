Fallece Ana Rosas Murillo de la Cueva, histórica presidenta de la AECC en Badajoz durante 27 años

La Asociación Española Contra el Cáncer de Badajoz ha anunciado este sábado el fallecimiento de Ana Rosas Murillo de la Cueva, quien fue presidenta de la entidad en la provincia durante 27 años y una de las figuras más representativas en la lucha contra el cáncer en la ciudad.

La organización ha trasladado públicamente su pesar por la pérdida de quien dedicó buena parte de su vida al acompañamiento de pacientes y familias, así como al impulso de la labor social y sanitaria de la asociación. En el mensaje difundido por la entidad, la AECC ha expresado su reconocimiento a una trayectoria marcada por la entrega y el compromiso.

"Nuestro inmenso agradecimiento por su trabajo no cabe en este mensaje, así que solo podemos decir gracias por ese legado que nos ha dejado", ha señalado la Asociación Española Contra el Cáncer de Badajoz. La entidad también ha querido enviar un recuerdo especial a su entorno más cercano con unas palabras de afecto. "Descanse en paz y todo nuestro cariño a sus amigos y familiares", ha añadido.

Ana Rosas Murillo de la Cueva dejó la presidencia de la Asociación Española Contra el Cáncer en Badajoz en octubre de 2016, tras permanecer 27 años al frente de la organización. Durante ese largo periodo, su labor estuvo estrechamente vinculada al crecimiento y consolidación de la asociación en la provincia, donde se convirtió en una voz reconocida dentro del ámbito de la atención, la prevención y la sensibilización frente a la enfermedad.

Experiencia personal

Natural de Mérida y madre de cuatro hijos, Ana Rosas conoció de cerca el impacto del cáncer en el ámbito familiar. Su experiencia personal estuvo marcada por la enfermedad, ya que dos de sus hijos fueron diagnosticados y tratados a tiempo, una circunstancia que reforzó aún más su vínculo con la causa y su implicación en el trabajo diario de la asociación.

Su figura deja una huella profunda en la historia reciente de la AECC en Badajoz. Su legado queda asociado a décadas de dedicación, cercanía y esfuerzo al servicio de los pacientes oncológicos y de sus familias, así como al impulso de una red de apoyo que ha sido fundamental para muchas personas en momentos especialmente difíciles.

La noticia de su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar y gratitud, en recuerdo de una mujer que convirtió el compromiso personal en una labor constante de servicio a los demás.

Noticias relacionadas

Badajoz despide así a una de las personas más emblemáticas en la lucha contra el cáncer dentro del tejido asociativo de la provincia.