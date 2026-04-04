Ifeba
La Feria del Mueble y la Decoración de Badajoz mostrará del 9 al 12 de abril las últimas novedades en España y Portugal
Incluirá presentaciones de tendencias en interiorismo, concursos de diseño, talleres de artesanía, demostraciones de productos y actividades interactivas para niños y familias
La Feria del Mueble y la Decoración volverá a reunir del 9 al 12 de abril a empresas españolas y portuguesas con el objetivo de presentar las últimas novedades a otros profesionales y al público en general.
El evento, que este año celebra su trigésima primera edición, se instalará el recinto de Ifeba, en Badajoz. El horario será de 11.00 a 21.00 horas el jueves, viernes y sábado, y de 11.00 a 19.30 horas el domingo.
La organización destaca, en la web de Ifeba, que a lo largo de los años, el certamen ha evolucionado incorporando nuevos espacios como el área Expo Reforma, destinada a empresas de construcción y reforma, y la sección Espacio Camper y Arquitectura portátil. Además, cuenta con la zona Outlet Decor, donde las empresas pueden vender productos de stock de sus almacenes, contribuyendo a la dinamización y atractivo del evento.
Además, ofrece una programación para todos los públicos, destacando las actividades de exposiciones de muebles y decoración, concursos de decoración y diseño, los talleres de artesanía y 'Do It Yourself' (DIY, por sus siglas en inglés), las demostraciones de productos, las presentaciones de tendencias en interiorismo y las actividades interactivas para niños y familias.
El precio de la entrada general será de tres euros.
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