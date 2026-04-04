El grupo joven del Resucitado engalana tres calles del Casco Antiguo de Badajoz para la Virgen de la Aurora

La tradición cofrade sigue reinventándose en Badajoz gracias al impulso de los más jóvenes. El grupo joven de la Cofradía del Resucitado de Badajoz ha vuelto a llenar de color y simbolismo las calles del entorno de la iglesia de San Agustín con motivo de la procesión de la Virgen de la Aurora este Domingo de Resurrección.

Se trata de una iniciativa que comenzó en 2025 y que este año ha dado un paso más en su consolidación. "Nuestro proyecto era mejorar lo que ya hicimos el año pasado", explica Juan Bueno Peña, presidente del grupo joven, quien detalla que el objetivo principal era "que una calle estuviera decorada para el paso de la procesión y sobre todo para nuestra Virgen de la Aurora". El año pasado decoraron la calle José Terrón y este han decidido ampliarla a otras calles aledañas. De este modo, han sumado la calle Duque de San Germán hasta la plaza de la Soledad y un tramo de José Lanot.

Un mes de trabajo para una estampa única

El resultado es fruto de semanas de esfuerzo colectivo. "Hemos estado unas cuatro semanas haciendo flores, más de un mes preparando", relata Bueno Peña. Un trabajo constante en el que "todas las semanas varias veces" se reunían los jóvenes para dar forma a cada detalle.

En total, más de una veintena de personas han participado directamente en esta labor. "Cada día hemos venido los que podíamos, pero hemos sido más de 20 personas", señala, destacando además que "esto es cosa de toda la hermandad, es trabajo de mucha gente".

Juan Bueno Peña, presidente del grupo joven de la cofradía del Resucitado de Badajoz, en la calle José Terrón. / Diego Rubio Paredes

Calles engalanadas para la Virgen de la Aurora

El epicentro de la decoración ha sido la calle José Terrón, convertida en un auténtico pasillo engalanado. "Es la que está principalmente decorada, donde se han puesto las guirnaldas de flores blancas y azules", explica el presidente del grupo joven. A ello se suman "balconeras con las letanías de la Virgen" y nuevas colgaduras con el Ave María.

La ornamentación se extiende también a la calle Duque de San Germán, reforzando el recorrido procesional, con las nuevas colgaduras elaboradas por estos jóvenes. A ella hay que añadir un tramo de la vía José Lanot que se ha sumado a última hora.

Artesanía y colaboración

Detrás de cada elemento decorativo hay un proceso artesanal. "Son flores de papel, se cortan, se montan y se hacen las guirnaldas", resume Bueno Peña. Más complejas son las colgaduras: "El material está hecho en fieltro blanco y se han pegado sobre una base de tela azul con borlones".

La implicación ha ido más allá del grupo joven. "Eso lo ha cosido una madre del Grupo Joven, que nos ha ayudado en la colaboración", destaca, evidenciando el carácter intergeneracional de la iniciativa.

Además, otros muchos jóvenes de otras cofradías de la ciudad han colaborado con esta iniciativa: "Agradecemos la colaboración de los grupos joven de la ciudad que nos ayudarán en la petalada. Lo harán tanto con flores de sus pasos que hayan procesionado como en el lanzamiento de los pétalos". Este momento se vivirá en la calle José Terrón el domingo cuando una de las titulares de la hermandad pase por ella.

La juventud, motor de la cofradía

Más allá de lo estético, esta acción refleja el papel creciente de los jóvenes dentro de la Semana Santa y en concreto de esta hermandad. "Somos los que aprendemos de los mayores y el futuro de la hermandad", afirma Bueno Peña, quien subraya que el grupo joven, creado hace apenas dos años, ya es "una parte importante" en el día a día.

Además, apunta a un fenómeno al alza en la ciudad: "Parece que la Semana Santa está viniendo a los jóvenes otra vez y cada vez somos más los que nos interesamos por esta tradición".

Con iniciativas como esta, el Grupo Joven del Resucitado no solo embellece las calles de Badajoz, sino que refuerza el vínculo entre tradición, comunidad y nuevas generaciones en una de las citas más especiales de la Semana Santa pacense.