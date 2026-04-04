El II Foro Económico Financiero de Extremadura abordará el 24 de abril en Badajoz los desafíos actuales

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) celebrará el próximo 24 de abril en Badajoz el II Foro Económico Financiero de Extremadura, un encuentro que reunirá a destacados expertos para "abordar los principales desafíos del entorno económico actual y su impacto en el tejido empresarial".

El foro, que tendrá lugar en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, contará con un programa de ponencias y mesas de debate en torno a cuestiones clave como la geopolítica, la inteligencia artificial, la financiación empresarial o la evolución de los mercados financieros, según informa la asociación en nota de prensa.

Así, la jornada se abrirá con la intervención del director de Economías y Mercados Internacionales de CaixaBank Research, José Ramón Díez, quien ofrecerá la ponencia 'Navegando entre la geopolítica y la Inteligencia Artificial'.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda sobre 'Alternativas de financiación y crecimiento empresarial', que será moderada por el representante de PwC Tax & Legal, Alejandro Vázquez, y en la que participarán los responsables del área de Transacciones de PwC, Ana Martínez-Miralles y Carlos Soto.

El programa continuará con diferentes ponencias especializadas como la de Miguel López Ferrero, de Ibercaja Gestión, que analizará 'El nuevo orden internacional y su impacto en los mercados financieros'. Por su parte, la directora de relación con inversores de Crescenta, Ruth Martín, abordará la 'Preservación del patrimonio y la inversión en capital privado', mientras que el socio del área fiscal de Fieldfisher, Juan Osuna, centrará su intervención en las 'Estrategias fiscales para retener el talento en la empresa'.

En la parte final de la jornada, intervendrán, por un lado, la directora general de Negocio Nacional del ICO, Esther Montes, que hablará de 'El ICO como banco nacional de promoción: nuevos instrumentos para las empresas' y el director de área de Tecnología de Cajamar, Ignacio García, que centrará su charla en 'Agentes integrados en procesos de clientes'.

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Destaca la asociación que este foro se consolida como un "espacio de encuentro para el análisis, el intercambio de conocimiento y la generación de oportunidades para la empresa familiar y el conjunto del tejido empresarial extremeño", concluye.