Arte y rebeldía en una revista de cómic de Badajoz autogestionada por jóvenes

Viñetas, dibujos, mucha crítica social y frases atrevidas. Así es La Grapina. Charo, Lucas, Blanca y Pepe han llevado a cabo un proyecto que comenzó con la idea de expresarse de una forma diferente. Ahora reparten por Badajoz su visión de ver el mundo a través de una revista de cómic.

La iniciativa nació a principios de verano cuando buscaban encontrar un espacio para los ilustradores. “Los que nos dedicamos al cómic estamos muy aislados en casa, y fue una excusa para crear comunidad”, comenta Blanca. Se inspiraron en una revista de cómics de Granada autogestionada y pensaron que podría hacerse en la ciudad de Badajoz.

Según los jóvenes, La Grapina se creó para mostrar el arte, opiniones diferentes y espacios alternativos. Entre sus páginas del número 0, publicado el pasado de mes diciembre, se encuentran desde historias de luchadoras mexicanas viviendo un día de su vida o de época hasta poesía o ideas y expresiones que recuerdan al graffiti.

Uno de los objetivos que tenían presentes al realizar esta revista era dar un lugar a esos artistas que no han tenido la oportunidad de expresarse.“Nos parecía que era bastante guay poder construir algo así. Y la verdad es que ha funcionado bien, porque mucha gente ha querido participar”. En el fanzine han participado artistas como Alberto Peral, Jorge Moraga, Fidel Martínez, Carlos Correia, Juan del Pozo, Clara Reina, Eva Carmona, Alejandra Estrella, Rocío Calderón, Ana Crespo o Juliana D.

La filosofía de La Grapina hereda de "lo punk, la autoorganización y el do it yourself". "No es necesario depender de editoriales para poder trabajar del cómic, se puede empezar con el fanzine y animar a la gente para que cree sus propias cosas y que no tenga miedo de pensar que no le va a salir bien", comentan los organizadores.

Charo, Blanca, Lucas y Pepe muestran el número 0 de su revista. / Santi García

Por otro lado, La Grapina también existe para reclamar lo que falta en la ciudad, uno de los ejemplos que mencionan es el cierre de la escuela de Artes y Oficios. "Creemos que no hay espacios para darle voz y reivindicar que hay arte en Badajoz, por eso lo creamos nosotros”.

Dónde está La Grapina

La Grapina aspira a tener una periodicidad de seis meses, dos números por año. Por el momento, siguen presentando su primer ejemplar en lugares como El Prestao y La Hoguera en Badajoz y también han estado en Mérida en La Enredadera.

Además, puede encontrarse en varias librerías y tiendas de la ciudad como Asterix, Tusitala, Merienda de letras, Dulce Locura, Júpiter Juegos y el estudio de tatuajes de Alex Serrano. Su precio ronda entre los tres y los cinco euros, depende de lo que puedan aportar. dicen los jóvenes.

"Es un poco la voluntad, queremos que pueda ser asequible para todo el mundo, porque la idea no es ganar dinero, es que simplemente no nos cueste a nosotros y que la revista se mantenga por sí sola".

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Entre todos se organizaron para sacar adelante el número 0, llevaron a los artistas que conocían y cada uno aportó lo que pudo. Ya contemplan el siguiente número y más personas se han unido a su proyecto, entusiasmados por su forma de trabajar y las ganas de expresarse artísticamente.