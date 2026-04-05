Domingo de Resurrección en Badajoz: horarios, recorrido y mejores lugares para ver la procesión

Llegó el día. La Muy Ilustre Hermandad de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo volverá a poner en la calle al Santísimo Cristo Resucitado y a María Santísima de la Aurora, Madre de la Iglesia, en una mañana que tendrá como gran momento el tradicional encuentro en la Plaza de España.

Este año, entre las novedades, destaca el nimbo para la imagen de María Magdalena, que procesiona junto a Jesús Resucitado.

La nueva imagen del Santísimo Cristo Resucitado, obra de Israel Cornejo Sánchez, se estrenó en 2025. La talla, realizada íntegramente en madera de cedro y de estilo neobarroco, se presenta de frente, bendiciendo con la mano derecha y sosteniendo con la izquierda un lábaro con símbolos alusivos a la Resurrección y a la vida eterna.

Por su parte, María Santísima de la Aurora volverá a procesionar radiante de blanco, celebrando la Resurrección. La actual imagen, también obra de Israel Cornejo, fue tallada en cedro en 2014. El paso de palio, cuidadosamente diseñado para salvar la salida desde San Agustín sin necesidad de bajar el palio, luce respiraderos y bambalinas en malla bordada en oro y seda, además de un manto blanco con un delicado ramito de azahar en plata de ley.

La cofradía cuenta con 500 hermanos, 150 nazarenos y dos pasos. Con un total de 45 costaleros en el paso del Resucitado y tres cuadrillas de 30 costaleros, costaleras, alumnos y exalumnos de Sagrada Familia en el paso de la Aurora, el recorrido será el siguiente:

Salida del templo: a las 11.30 horas en la parroquia de San Agustín

Calle José Lanot 11.40

Calle José Terrón 11.50

Calle Plaza Santa Ana 12.05

Calle Duque San Germán 12.20

Plaza de la Soledad 12.30

Calle Vicente Barrantes 12.45

Carrera Oficial: entrada a las 13.00

Calle Hernán Cortés 13.30

Plaza López de Ayala 13.50

Calle Francisco Pizarro 14.10

Plaza de la Soledad 14.30

Calle José Lanot 14.45

Entrada al templo 15.00

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Hay varios puntos especialmente atractivos para ver esta procesión. La salida desde San Agustín es uno de ellos, ya que la escalinata exige gran destreza a las cuadrillas en un momento de mucha emoción. Pero el instante culminante llegará, una vez más, en la Plaza de España, donde se producirá el encuentro entre el Resucitado y la Virgen de la Aurora, acompañado por el vuelo de palomas blancas como símbolo de vida y esperanza.