El Encuentro desborda de público la plaza de España en un brillante cierre de la Semana Santa de Badajoz

Con calor, emoción y calles llenas, Badajoz ha despedido hoy su Semana Santa. La Hermandad y Cofradía de la Sagrada Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Caridad en su Sentencia y María Santísima de la Aurora ha protagonizado este mediodía uno de los momentos más esperados con su tradicional Encuentro en la plaza de España, (en una jornada casi veraniega en pleno inicio de abril, donde se han rozado los 30 grados de máxima), la masiva afluencia de público y un ambiente de júbilo que se recordará como uno de los más seguidos de los últimos años.

Fotogalería | El Domingo de Resurrección en Badajoz, en imágenes /

El cortejo, con sede en la Parroquia de Santa María la Real de San Agustín, ha puesto el broche final a una Semana Santa que ha logrado sacar todos sus pasos a la calle bajo un tiempo espléndido y una notable respuesta ciudadana, además en el primer aniversario de la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La procesión ha salido a las 11.30 horas desde San Agustín y ha avanzado por José Lanot, José Terrón, plaza de Santa Ana, Duque de San Germán, plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, Vicente Barrantes y plaza de España, donde ha realizado la carrera oficial y estación de penitencia ante la Catedral.

Un cierre brillante

Ha sido precisamente allí, frente a la escalinata catedralicia, donde se ha vivido el instante de mayor emoción con el esperado Encuentro entre el Resucitado y la Virgen de la Aurora, acompañado por la suelta de palomas blancas como símbolo de vida y esperanza. El buen tiempo ha favorecido una presencia de público muy numerosa durante todo el recorrido y, especialmente, en este enclave central, convertido una vez más en el corazón de la mañana del Domingo de Resurrección.

El vuelo de las palomas durante el Encuentro entre Cristo y la Virgen, en la plaza de España de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Patrimonio y cortejo

En el cortejo han destacado piezas muy reconocibles como el Senatus en cuero labrado, realizado por Francisco José Rodríguez Escobar, y el libro de reglas bordado en oro, obra de Juan Manuel Expósito y único en la Semana Santa de Badajoz por sus características. También han sobresalido las bocinas de acompañamiento del orfebre Manuel Arenas y sus paños bordados con textos litúrgicos.

La hermandad cuenta con 500 hermanos y ha puesto este Domingo de Resurrección en la calle a 150 nazarenos y dos pasos. El paso del Santísimo Cristo Resucitado ha sido portado por 45 costaleros, mientras que el de María Santísima de la Aurora Madre de la Iglesia ha marchado con tres cuadrillas de 30 costaleros, costaleras, alumnos y exalumnos del colegio Sagrada Familia.

Estrenos y momentos señalados

Entre los puntos de mayor atractivo del recorrido ha vuelto a sobresalir la salida desde San Agustín, donde la escalinata y la complejidad de la puerta del templo exigen una gran destreza a las cuadrillas en un momento siempre cargado de emoción. También ha destacado el paso por la calle José Terrón, especialmente engalanada para la ocasión y escenario de la tradicional petalada a la Virgen de la Aurora.

Petalada a la Virgen de la Aurora este Domingo de Resurrección. / Diego Rubio Paredes

La cofradía ha presentado además varios estrenos este año, entre ellos un nimbo para la imagen de María Magdalena que acompaña a Jesús Resucitado, una imagen de San José realizada por el orfebre Manuel Arenas para el entrecalle del paso de palio de la Virgen, así como 20 nuevos hábitos de nazareno y la nueva uniformidad de la Banda de Cornetas y Tambores de la hermandad.

El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Resucitado de Badajoz y de la Banda Municipal de Música de Talavera la Real, que han puesto sonoridad a una mañana de intensa participación.

Tradición familiar

No falta nunca a la cita la pacense Daniela Gamito Sánchez que regresa cada año movida por el vínculo de toda su familia con las cofradías. "Vengo todos los años porque mi hijo sale de costalero, mi nuera lleva una vara, mi nieto viene de capataz de la Virgen de la Aurora y mi nieta toca en la banda del Resucitado". Para ella, esta jornada tiene un valor especial por todo lo que representa en casa y por el esfuerzo de los suyos, que participan intensamente durante toda la Semana Santa. "Siempre vengo a verlos, siempre que los pies me aguantan", confiesa con una sonrisa.

Daniela Gamito, acompañada de su hija Daniela. / Rebeca Porras

También es un día señalado para Carmen Domínguez, llegada desde Herrera del Duque (Badajoz), que ha presenciado por primera vez este momento en la plaza de España y asegura haberse sentido profundamente conmovida. "Es la primera vez que veo esta procesón y me ha parecido preciosa, sobre todo cómo han entrado en el patio del convento de Santa Ana", señala. Le ha impresionado especialmente la emoción de las religiosas y el modo en que los costaleros mecen a las imágenes. "Me parece una fe muy sencilla y muy auténtica, de las que se transmiten de generación en generación", afirma.

Carmen, que ha aprovechado tres días de vacaciones para acercarse a la ciudad, ha viajado sola, aunque estos días se aloja con familiares, y se marcha con la sensación de haber descubierto una celebración muy especial.

Carmen Domínguez, llegada desde Herrera del Duque para ver la procesión del Resucitado. / Rebeca Porras

Con esta procesión, Badajoz ha cerrado una Semana Santa de gran seguimiento en la calle, coronada este Domingo de Resurrección por un Encuentro multitudinario, luminoso y especialmente seguido por vecinos y visitantes.