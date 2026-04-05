'Más allá de la Moda' convierte prendas usadas en oportunidades laborales para mujeres vulnerables

La moda puede ser belleza, identidad y tendencia, pero también puede convertirse en refugio, impulso y oportunidad. Esa es la esencia de 'Más allá de la Moda', una iniciativa nacida en Badajoz que avanza con paso firme en su misión de unir inclusión social, sostenibilidad textil y creación de empleo para colectivos vulnerables.

El proyecto está promovido por Carlos David Sánchez, historiador, colaborador en la Revista Grada y persona diagnosticada con trastorno del espectro autista.

En 'Más allá de la Moda', Carlos propone una mirada distinta sobre el diseño. Aquí, cada pieza recuperada se convierte en una herramienta de transformación social. La idea parte de un gesto tan sencillo como poderoso, dar una segunda vida a prendas de cuero y napa ya usadas, transformándolas en diseños únicos cuyo valor económico sirva para financiar formación y oportunidades laborales para mujeres en situación de exclusión social o víctimas de violencia de género.

Junto a Carlos David Sánchez, forman el núcleo del proyecto la diseñadora Raquel Rodríguez, responsable de la dirección creativa, y la cantante y compositora extremeña Amalia Toboso, madrina y relaciones públicas de la asociación. Un equipo que ha conseguido dar forma a una propuesta con marcado sello social y vocación de permanencia.

Lejos de entender la moda como un mero escaparate, la iniciativa la sitúa en el centro de un proceso humano. "Ahora mismo el proyecto está en sus inicios, pero estamos trabajando para recaudar fondos con los que poder crear el taller en Badajoz y así fomentar la formación y el empleo de mujeres en situaciones desfavorecidas", explica a este diario Amalia, que también avanza que la intención es organizar una exposición con todas las prendas transformadas esta primavera y celebrar antes del verano un desfile de moda que sirva para "mostrar al público el resultado del trabajo creativo" y, al mismo tiempo, "visibilizar el trasfondo solidario de la iniciativa".

Moda que repara y acompaña

Uno de los aspectos más significativos del proyecto es su dimensión inclusiva. No solo trabaja en favor de mujeres vulnerables, sino que también integra en su proceso creativo y en su equipo de colaboradores a personas con diversidad funcional, tanto física como intelectual.

Su participación, lejos de ser simbólica, forma parte del alma de la propuesta. Aporta sensibilidad y una mirada plural sobre la creación artística. En este camino, la Fundación Primera Fila desempeña un papel clave como entidad colaboradora principal, reforzando la vertiente social y cultural de la iniciativa.

La base del proyecto, cuentan los promotores, se sostiene sobre tres grandes ejes: la recuperación de prendas ya utilizadas, la creación de piezas exclusivas y la generación de fondos destinados al futuro taller solidario.

La diseñadora Raquel Rodríguez crea uno de sus diseños en directo durante la presentación de la iniciativa. / Cedida

Ese taller aspira a convertirse en el corazón operativo de la iniciativa, un espacio donde ofrecer formación especializada y salidas laborales a mujeres que necesitan reconstruir su futuro. Aunque por el momento no existe una sede física, la asociación continúa activa a través de atención telefónica e Instagram, desde donde canaliza información y colaboraciones.

Cada prenda es una oportunidad

La implicación ciudadana está siendo clave. Actualmente ya existen puntos de recogida de prendas en el instituto Reino Aftasí de Badajoz y en el Ayuntamiento de Valdelacalzada, donde cualquier persona puede donar artículos de cuero o napa que ya no utilice.

Cada bolso, chaqueta o prenda donada puede convertirse en una pieza única y, sobre todo, en una nueva oportunidad para alguien.

Además de la recogida de prendas, la asociación mantiene abierta la puerta a aportaciones económicas, patrocinios con empresas, entidades y particulares que deseen formar parte del proyecto.

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Amalia Toboso, en la presentación del proyecto, junto a sus compañeros, también promotores de la iniciativa, y al presentador del acto. / Cedida

Con la vista puesta ya en la exposición de primavera y el desfile previsto antes del verano, 'Más allá de la Moda' consolida su crecimiento como una de las iniciativas sociales y creativas más singulares de la ciudad. Un proyecto que confirma el potencial de la moda como herramienta de inclusión y de transformación personal.