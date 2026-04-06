Alumnos del Proyecto Escala de Badajoz vuelven a denunciar el retraso en el pago de la beca

La historia se repite. Los alumnos del Proyecto Escala de Badajoz han vuelto a denunciar retrasos en el cobro de las ayudas económicas vinculadas al programa. En esta ocasión, los participantes aseguran que sigue pendiente el pago correspondiente al mes de marzo, el último de la fase de beca antes de su incorporación a la etapa de contratación.

Según han trasladado dos alumnos de forma anónima a este periódico, la situación vuelve a generar malestar entre los beneficiarios, especialmente después de que los primeros pagos llegaran con dos meses de demora tras hacerse pública su reclamación.

Actualmente, los participantes ya no se encuentran en la fase formativa desarrollada en el Centro de Formación Cerro de San Miguel, sino que han pasado a la etapa de contratación, en la que realizan distintos trabajos y se encuentran dados de alta laboralmente. Sin embargo, aseguran que aún no han recibido la cuantía correspondiente al último mes de beca, la de marzo.

"Una cuantía irrisoria"

"Realmente respecto a las becas nos sentimos un poco mal, porque aceptamos una cuantía irrisoria por formarnos, ya que los desplazamientos cada vez son más caros y resulta que se lo pasan por lo alto", lamentan.

Los alumnos recuerdan además que las dos ocasiones anteriores en las que se abonaron las ayudas se produjeron después de que la situación trascendiera públicamente. "Las dos veces que hemos cobrado ha sido por sentirse forzados por mediación vuestra, porque lo hemos denunciado al periódico", señalan.

En su testimonio, también subrayan el impacto que este retraso está teniendo en muchas familias. "Para muchos de nosotros, aunque es poco, es un gran alivio que se agradece", añaden.

La nueva denuncia reabre el malestar entre los participantes del programa, que ya meses atrás calificaron de "insostenible" la demora en el cobro de unas ayudas que consideran esenciales para sufragar gastos de desplazamiento, manutención y material durante su paso por el proyecto.

La vez anterior, fuentes municipales admitieron la existencia de una "demora por cuestiones administrativas" y señalaron que "éstas se encontraban en tramitación". Igualmente, el ayuntamiento avanzó que los pagos "se abonarían en breve".

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Los estudiantes esperan que esta vez ocurra lo mismo y que empiecen a recibir la ayuda en las próximas horas.