Apamex denuncia el incumplimiento de la normativa de accesibilidad en el teatro López de Ayala de Badajoz

La Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex), ha remitido un escrito a los miembros del Consejo Rector del Consorcio del teatro López de Ayala de Badajoz para denunciar el incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y reclamar que este asunto se aborde en una reunión extraordinaria.

La entidad ha dirigido este escrito a la presidenta del Consorcio Rector, la consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, así como al resto de integrantes del Consejo: el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz y la Fundación CB.

Según expone Apamex, la problemática persiste pese a que en octubre de 2025 ya se concretaron propuestas "factibles" para solucionar la situación. Sin embargo, asegura que, hasta la fecha, no se han llevado a cabo, lo que considera una vulneración de los derechos de las personas con problemas de accesibilidad.

Movilidad reducida

La asociación recuerda que en octubre del pasado año mantuvo una reunión con la directora del teatro López de Ayala, Paloma Morcillo, a raíz de las numerosas quejas trasladadas por personas con movilidad reducida, principalmente usuarias de silla de ruedas. Estas quejas se centraban en la falta de accesibilidad del teatro, que actualmente solo ofrece dos plazas reservadas para disfrutar de los espectáculos programados, cuando la normativa establece un mínimo de ocho.

Tras una visita al recinto y una reunión mantenida en el propio teatro con su directora, Apamex verificó que el número de plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas era insuficiente y que las dos existentes están situadas en la última fila de asientos.

La entidad cita el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, en su Sección SUA 9, apartado 1.2.4, relativo a plazas reservadas. Esta normativa establece que los espacios con asientos fijos para el público, como auditorios, cines, salones de actos o teatros, deben disponer de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.

Apamex señala además que, según la página web del teatro, el López de Ayala dispone de un total de 752 plazas para el público, distribuidas entre 12 palcos, anfiteatro y patio de butacas. Por ello, sostiene que el recinto debería contar obligatoriamente con ocho plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas.

En este contexto, la asociación asegura que presentó una propuesta "muy concreta y factible", teniendo en cuenta que la ubicación de estas plazas debe estar conectada mediante un itinerario accesible con los accesos y salidas del recinto, además de cumplir con las dimensiones mínimas exigidas: 0,80 por 1,20 metros en caso de aproximación frontal y 0,80 por 1,50 metros en caso de aproximación lateral.

Propuestas

Entre las soluciones planteadas, Apamex propone eliminar la última fila de asientos fijos tanto en el lado derecho como en el izquierdo del patio de butacas para incorporar parte de las plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas, junto con sus correspondientes asientos para acompañantes, uno por cada plaza adaptada.

No obstante, advierte de que esta opción podría no ser suficiente, especialmente porque en el lado izquierdo se encuentra ubicada de forma permanente la mesa de sonido. En ese caso, considera necesario buscar otra ubicación que cumpla con los requisitos de accesibilidad y que, además, se sitúe en una zona horizontal.

Como propuesta final, Apamex plantea que en la parte trasera derecha del patio de butacas se habiliten cuatro plazas adaptadas, mientras que las otras cuatro se ubiquen en los palcos del anfiteatro, a razón de dos en cada uno. En concreto, apunta a los palcos 5 y 6, por ser los más próximos a los accesos y los que permiten llegar mediante un itinerario accesible.

La entidad recuerda también que, durante la importante reforma acometida en el teatro, ya denunció que no se aprovechara la actuación para eliminar el peldaño exterior de la entrada principal, pese a haber presentado una propuesta sencilla para resolverlo. Posteriormente, y ya con Miguel Murillo al frente de la dirección del teatro, Apamex trasladó otras propuestas que sí llegaron a ejecutarse, como la reforma del acceso principal al patio de butacas, la instalación de un elevador o la colocación de un bucle magnético.

A juicio de la asociación, la situación actual de incumplimiento se debe, por un lado, a la ubicación de la mesa de sonido en la parte trasera izquierda del patio de butacas, ocupando el espacio reservado, y, por otro, al requerimiento de los bomberos que, según indica, ha determinado más recientemente que las dos plazas que se venían habilitando frente al escenario no pueden mantenerse en esa ubicación por razones de evacuación y seguridad.

Apamex añade que sigue pendiente otra actuación en el teatro: la mejora del acceso a la zona utilizada para ruedas de prensa y presentaciones en el 'cafetín', que cuenta con escalones a ambos lados. Según explica, esta problemática ya fue estudiada y meses antes de octubre de 2025 se facilitó una propuesta formal basada en la instalación de un elevador o plataforma vertical.

Por último, la asociación explica que ha decidido dirigirse a los miembros del Consejo Rector del Consorcio porque, pese al tiempo transcurrido, el problema continúa sin resolverse y, según le trasladan personas con movilidad reducida, la situación incluso se ha agravado. En este sentido, denuncia que las dos plazas reservadas existentes no pueden adquirirse a través del portal web del teatro y que las personas usuarias están obligadas a obtenerlas en taquilla, al no estar disponibles para su reserva online.

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Uno de los palcos del teatro. / Cedida

Por todo ello, Apamex pide a los miembros del Consejo Rector que aborden esta cuestión desde la implicación que, a su juicio, han demostrado en materia de accesibilidad, y confía en que la situación pueda solucionarse mediante la celebración de una reunión extraordinaria del Consorcio.