La Diputación de Badajoz destina casi un millón de euros a programas de salud mental en la provincia

La Diputación de Badajoz ha resuelto la convocatoria de subvenciones dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de salud mental durante el ejercicio 2026, a las que destinará 994.999,91 euros.

Según ha informado la institución provincial, esta línea de ayudas se distribuirá entre dos programas diferenciados orientados a la intervención psicosocial y al apoyo comunitario.

Un total de 23 entidades han resultado beneficiarias de estas subvenciones: 20 dentro del Programa I, centrado en proyectos generales de salud mental, y 3 en el Programa II, vinculado a iniciativas específicas de atención comunitaria.

El objeto de la convocatoria, según ha recordado la diputación en un comunicado, es financiar proyectos de salud mental impulsados por entidades sociales, con especial atención a la intervención en entornos rurales, el apoyo a personas con trastornos mentales y a sus familias, así como la promoción del bienestar emocional en la población.

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Estas ayudas se conceden tras un proceso de concurrencia competitiva en el que se han valorado aspectos como la calidad técnica de los proyectos, su impacto social y la adecuación a las necesidades del territorio.