La Feria del Mueble de Badajoz estrena un concurso sobre una reforma en vivo con Soraya Arnelas como jurado

La Feria del Mueble y la Decoración de Badajoz alcanza su trigésimo primera edición del 9 al 12 de abril en el recinto de Ifeba. Esta cita reúne a empresas como punto de encuentro profesional para generar oportunidades y relaciones comerciales en torno al diseño y la personalización de espacios y además, se presenta con una programación llena de actividades, concursos y talleres con el objetivo de que el público en general participe de forma activa.

Los dos primeros días, jueves y viernes, La Crónica de Badajoz estará presente en la feria, donde se repartirá, en el estand de información. Será una manera más de celebrar su 20 aniversario con Badajoz

Esta edición de la feria se centra en el nuevo concepto 'hábitat 360', una propuesta que amplía la mirada sobre el hogar y cómo se viven los espacios. El visitante podrá visualizar propuestas aplicables al ámbito doméstico y profesional con el objetivo de poner en valor cómo el diseño contribuye a mejorar la calidad de vida.

Como novedad, se incorpora el concurso 'Reforma Live', una iniciativa que permite mostrar al público los procesos reales de transformación de un espacio, combinando creatividad, planificación, gestión de recursos y ejecución técnica en tiempo real.

El concurso contempla la participación de varios equipos formados por personas no profesionales que, a lo largo de los cuatro días, deberán afrontar diferentes pruebas vinculadas a la transformación de espacios. Cada equipo trabajará sobre un ambiente previamente asignado y dispondrá de un presupuesto determinado para la selección de materiales y elementos decorativos, que deberán abordar todas las fases del proyecto, desde la interpretación del espacio y el plamnteamiento conceptual hasta la ejecución final y la puesta en escena mediante mobiliario, iluminación y recursos decorativos.

La actividad es uno de los principales focos de interés debido al desarrollo de los trabajos en vivo, la intervención del presentador que dinamiza el espacio e interactúa con el público y la participación de creadores de contenido especializados en bricolaje, decoración y mejora del hogar. La propuesta traslada al público la experiencia real de transformar un espacio en directo, y colaboran las firmas de Leroy Merlin, Cocinas Velasco, Lola Decoración, Tiendas Pavo, Ekström Furniture, Expo sueño y Saenz de Santa María.

La valoración de las propuestas corre a cargo de un jurado profesional, entre ellos, la conocida cantante, Soraya Arnelas, que tendrá en cuenta criterios como la creatividad, la funcionalidad del espacio , la calidad de la ejecución, la optimización del presupuesto y la adecuación al briefing planteado. El equipo ganador recibirá un premio en formato de un cheque regalo de 1.200 euros y distintos reconocimientos para el resto de participantes.

Otros concursos

Dentro de la programación vuelve el concurso 'La Mesa Perfecta', será el domingo de 12.15 a 13.15 horas. Tras el éxito de anteriores ediciones, este concurso invita a los participantes a diseñar y decorar una mesa aplicando su estilo, imaginación y sentido estético, poniendo en valor la combinación de elementos como vajilla, cubertería, textil y decoración en conjunto.

Se otorgan tren premios consistenten en cheques regalo por importe de 300 euros, 200 euros y 100 euros para canjear en la feria.

Programación

La programación de la 31 Feria del Mueble y la Decoración se ha presentado este lunes con la asistencia del director de la feria, Jesús Reyes, y la concejala delegada de Ifeba, Elena Salgado, quien ha destacado que este evento supone "una oportunidad para reforzar los productos de empresas, pero también se busca que el visitante no sea sólo espectador, sino que participe".

El jueves, de 12.00 a 14.00 horas, tendrá lugar una demostración en vivo de arreglo floral a cargo de Eulalia Floral. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, se celebrará el taller 'Crea tu set de aperitivo con la técnica de decoupage', por Marina.

El viernes, a las 12.00 horas, comenzará 'Experiencia creativa en fieltro húmedo: mini tapiz con lana de oveja merina con experiencias del Guadiana'. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, Aprosuba organizará la actividad 'Diseña tu totebag con tu nombre'. La jornada finalizará con 'Cordón para cortinas con motivos marinos', con Trocitos de Mar, que se desarrollará de 19.00 a 20.30 horas.

El sábado, de 12.00 a 14.00 horas, se llevará a cabo un taller de resina epoxi impartido por El Lince. Ya por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, Eulalia Floral dirigirá un taller botánico de creación de terrarios. A las 19.00 horas comenzará 'Porta Macetas Macrame' con Metista Familia.

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El domingo, de 12.00 a 14:00 horas, tendrá lugar un taller de pintura creativa impartido por La Chica de los Relojes. Además, se desarrollará una actividad sobre higiene canina en el hogar a cargo de El Encinar, residencia para mascotas.